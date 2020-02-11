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أمن دمياط يحتجز سيدة على خلفية اتهامها بالنصب على 5 مواطنين بـ2.8 مليون جنيه

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:35 م
أمن دمياط يحتجز سيدة على خلفية اتهامها بالنصب على 5 مواطنين بـ2.8 مليون جنيه أموال - أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى

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احتجزت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط سيدة موظفة بإحدى الشركات على خلفية اتهامها بالاستيلاء على 2.850 مليون جنيه من 5 أشخاص بغرض استثمارها بفوائد مقيمين بكفر الغاب التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغا من كل من العربى أحمد زاهر سليم، حاصل ليسانس آداب ومقيم بقرية كفر الغاب وإبراهيم احمد صقر، حاصل على دبلوم فنى تجارى ومقيم بكفر المرابعين بكفر الغاب وعوض المتولى، نجار ومقيم بكفر الغاب، ومحمد موسى الدسوقى، حاصل على دراسات إسلامية ومقيم بمنشية ناصر بكفر الغاب وفاطمة عبد الحق إبراهيم، ربة منزل ومقيمة بقرية كفر الغاب، اتهموا فيه سحر مصطفى جاب الله السيد موظفة بإحدى الشركات ومقيمة بـ19النزهة القاهرة، بالاستيلاء على 2مليون و850 ألف جنيه بغرض تشغيلها.

 

وأكدت المتهمة، أنها لم تحصل على أى مبالغ مالية وأنها جاءت من القاهرة بتكليف من صاحب الشركة التى تعمل بها لحصر اسماء من لهم تعاملات مالية مع الشركة وقيمة المبالغ التى دفعوها والفوائد التى حصلوا عليها ولكنها فوجئت بقيام اهالى كفر الغاب بالتعدى عليها بالضرب واتهامها بالنصب عليهم.

 

وتم نقل المتهمة إلى مركز شرطة كفر سعد حيث أن قرية كفر الغاب تتبع اداريا مركز شرطة كفر سعد.


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