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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:50 ص
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 11-2-2020 وعيار 24 بـ189.19 ريال ذهب
كتبت ريهام الباشا

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شهدت أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 11-2-2020، انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 189.19 ريال سعودى.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  189.19 ريال  بما يعادل  50.44 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  173.43 ريال  بما يعادل  46.24 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 55. 165 ريال  بما يعادل  44.14 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  141.90 ريال  بما يعادل  37.83 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  110.36 ريال  بما يعادل  29.43 $ 

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  94.60 ريال   بما يعادل  25.22 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  5,884  ريال   بما يعادل  1,569 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,324 ريال   بما يعادل   353.11 $

 

سعر كيلو الذهب    
 

بنحو 189,194 ريال  بما يعادل 50,444 $

 

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.


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عيار 18

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