سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وفاة جزائرى متأثرا بإصابته بإنفلونزا الخنازير فى تونس

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:15 ص
وفاة جزائرى متأثرا بإصابته بإنفلونزا الخنازير فى تونس فيروس H1N1
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى مواطن جزائرى من ولاية الوادى، متأثرا بإصابته بأنفلونزا الخنازير المعروفة باسم H1N1، أمس الأحد، داخل أحد المستشفيات فى تونس، ووفقا لصحيفة النهار الجزائرية، فإن الضحية "ح.سعد" يبلغ من العمر 45 سنة من سكان ولاية الوادى، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، مشيرة إلى أن الضحية ظل ماكثا فى مصلحة الأمراض المعدية بالوادى أكثر من أسبوع دون تشخيص حالته.

وكشفت الصحيفة الجزائرية، أن الضحية دخل المستشفى التونسى فى أول فبراير الجارى، ومكث فيها حتى وفاته.

11111-1

وسُجلت تونس، فى 13 يناير الماضى، أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الخنازير فى محافظة المنسيتر شرق البلاد.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ذكرت أن 31 إسرائيلياً لقوا مصرعهم هذا الشتاء جراء إصابتهم بمرض الأنفلونزا الموسمية لعدم حصولهم على التطعيم اللازم ضد المرض.

وقالت الصحيفة إن 300 إسرائيلياً احتجزوا بالمستشفيات فى حالة حرجة من بينهم حالات مصابة بأنفلونزا الخنازير رفضت الصحة الإسرائيلية الكشف عن أعدادها، حيث تم تسجيل هذا العام انخفاض فى نسبة التطعيم حيث بلغ الذين حصلوا على التطعيم 24 % فقط أى ما يعادل 2 مليون إسرائيلى فقط.

وتسود حالة من القلق والرعب بين الإسرائيليين، فى أعقاب إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية عن قرب نفاد الأمصال الخاصة بالتطعيم ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية.

وذكرت الصحيفة أن أمصال الإنفلونزا نفدت بالفعل، من عدة مراكز صحية ومستشفيات فى إسرائيل، محذرة الصحيفة من أن ما يقارب من 4 ملايين إسرائيلى لم يتلقوا التطعيمات فى وقت تؤكد فيه وزارة الصحة إن موجة الإنفلونزا الحالية هي الأكثر عدوانية منذ سنوات بل منذ إقامة الدولة فى مايو 1948، ولا زالت فى بدايتها، ولا تستطيع توفير 8 ملايين مصل.

ولفتت الصحيفة، إلى أن بعض الضحايا لم يكن لهم أى تاريخ مرضى، فيما تم نقل عشرات المصابين إلى المستشفيات بعضهم فى حالة حرجة بوحدات العناية المركزة بسبب مضاعفات المرض، جميعهم لم يتلقوا التطعيم لعدم توافره.


الجزائر

انفلونزا الخنازير

فيروس انفلونزا الخنازير

فيروس H1N1

الانفلونزا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إنفلونزا الخنازير وأيبولا وزيكا وكورونا.. قصص أوبئة ضربت العالم

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:06 ص

انفلونزا الخنازير تضرب إسرائيل ..والصحة تحذر من نفاد الأمصال ووفاة 31 شخصا

الخميس، 16 يناير 2020 07:42 م

تسجيل 7 حالات إصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير بولاية كيرالا الهندية

الخميس، 09 يناير 2020 10:39 ص

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن بيع مصل أنفلونزا الخنازير من جهات أخرى غير وزارة الصحة

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019 03:55 م

وزارة الصحة الأردنية تسجل 9 حالات وفاة لمصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير

الأحد، 22 ديسمبر 2019 12:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة