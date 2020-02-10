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وسائل إعلام كردية: انفجار فى سوق مدينة عفرين السورية

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:15 ص
وسائل إعلام كردية: انفجار فى سوق مدينة عفرين السورية انفجار فى سوريا - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت وسائل إعلام كردية، أن سوق مدينة عفرين السورية، قد شهد صباح اليوم الاثنين انفجارا، وذلك وفق ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها. 

وعلى جانب أخر يواصل قوات الاحتلال التركى احتلالها للأراضى السورية، حيث وصلت قافلة تعزيزات جديدة تضم دبابات وذخائر، إلى معبر باب الهوى باتجاه محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

وأكدت الرتل يُقدّر بأكثر من 100 آلية عسكرية، ويحتوى على دبابات ومدافع ثقيلة وناقلات الجند والعربات المصفحة وسيارات الدعم اللوجستى.

وثبتت القوات العسكرية التركية، فى وقت متأخر من الليل، نقطة تمركز جديدة لقواتها فى معسكر المسطومة جنوب مدينة إدلب، بعد يوم من تثبيت نقطة فى منطقة الإسكان العسكرى شرقى المدينة، سبقها تثبيت عدة نقاط فى مطار تفتناز وحول مدينة سراقب.

وفى وقت سابق ، قال شهود إن تركيا أرسلت مئات المركبات العسكرية،  إلى إدلب، وذلك بعد سيطرة الجيش السورى على مدينة استراتيجية قريبة من عاصمة المحافظة.

وفيما أفادت وسائل إعلام تركية ، بأن الولايات المتحدة تنشئ قواعد عسكرية جديدة لها بمحافظة الحسكة بغية ترسيخ تواجدها فى المناطق النفطية

 

 


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انفجار فى مدينة عفرين

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