سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول أداء المركز الإعلامى للوزارة

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:40 م
وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول أداء المركز الإعلامى للوزارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا تفصيلياً قدمه الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، حول أداء المركز الإعلامى للوزارة خلال العام الماضى.

أوضح التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، اليوم الاثنين، تنامى قدرة المركز الإعلامى على ضمان تدفق المعلومات والأخبار حول الأنشطة والفعاليات والإنجازات المختلفة التي تقدمها قطاعات الوزارة، وكذا المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة بما يضمن تغذية وسائل الإعلام بكافة ما تشهده هذه القطاعات من أنشطة وفعاليات.

وأشار التقرير إلى توظيف المركز الإعلامى مواقع التواصل الاجتماعى إلى جانب وسائل الإعلام فى التواصل مع الرأي العام، وذلك من خلال الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى.
 
أضاف التقرير وجود تطور ملحوظ على مستوى توظيف الإنتاج الرقمى للمضامين  الإعلامية التي تقدم للإعلاميين والرأي العام من خلال الحسابات الرسمية للوزارة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، حيث شهدت هذه الصفحات خلال الفترة الماضية غزارة ملحوظة في إنتاج الإنفوجرافات التوضيحية، والفيديوجرافات، والفيديوهات القصيرة، والأفلام التسجيلية، والصور، والتي أسهمت بشكل واضح في التواصل الجيد مع الرأي العام.

وأكد التقرير أيضًا على التطور الملحوظ على مستوى سرعة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تتناول مجالات التعليم العالي في مصر، من خلال لجنة الرصد الإلكتروني بالمركز الإعلامي، والتي ترصد هذه الشائعات والأخبار الكاذبة مع تولي سرعة الرد عليها وتصحيحها للرأي العام، بالإضافة إلى نشر أسماء الجامعات والمعاهد والأكاديميات المعتمدة من وزارة التعليم العالي لحماية الطلاب من الكيانات الوهمية التي تقوم الوزارة بإغلاقها فور التحقق من عدم حصولها على التراخيص اللازمة من الوزارة.

أكد التقرير أيضًا على السرعة الجيدة في التعامل مع الأزمات الطارئة التي يشهدها المجتمع الأكاديمي، من خلال الرصد السريع لهذه الأزمات، وتشكيل غرقة عمليات إلكترونية سريعة للتعامل مع الأزمة لحظة بلحظة، مشيراً إلى قيام المركز الإعلامي للوزارة بدعم إدارات الإعلام والعلاقات العامة بالجامعات في إدارة الأزمات الطارئة التي تحتاج إلى سرعة التحرك الإعلامي.

وتضمن التقرير إشارة واضحة إلى دور الصفحات الرسمية للوزارة في التفاعل مع أولياء الأمور والطلاب، ونقل شكواهم واستفساراتهم لقيادات الوزارة المختصة والإجابة عنها وحل تلك المشكلات، بالإضافة إلى عمل نشرة أسبوعية تعرض ملخص أنشطة الوزارة في أسبوع، والرد على تعليقات متابعي صفحات التواصل الإجتماعي للوزارة.

وأكد التقرير أيضاً عى دور الصفحات الرسمية للوزارة في استقبال مقترحات واستفسارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمجتمع الأكاديمي، ورفعها إلى  الوزير لتولي الإجابة عنها من خلال فيديو دوري بعنوان "أنت تسأل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يجيب".

وأوضح الدكتور  عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، في التقرير المقدم لوزير التعليم العالي، أن المركز الإعلامي للوزارة سوف يركز خلال الفترة القادمة على عدة موضوعات أساسية، حيث يستهدف التسويق المحلي والإقليمي والدولي لمنتدى التعليم العالي والبحث العلمي، والمزمع عقده في أوائل أبريل القادم، والتسويق للمشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ولاسيما الجامعات الأهلية الجديدة، وتفعيل الإنتاج الإعلامي الرقمي في التسويق لقصص النجاح في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير أساليب التواصل والتفاعل مع منتسبي المجتمع الأكاديمي بكافة الجامعات المصرية من خلال قوائم البريد المباشر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 


التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

خالد عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة