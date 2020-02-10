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هيئة الصحة البريطانية تقدم نصائح يجب اتباعها فى حال الاشتباه بفيروس كورونا

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:00 م
هيئة الصحة البريطانية تقدم نصائح يجب اتباعها فى حال الاشتباه بفيروس كورونا هيئة الصحة البريطانية تقدم نصائح لأعراض فيروس كورونا - أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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بعد إعلان الحكومة البريطانية أن فيروس كورونا يمثل تهديدًا خطيرًا ووشيكًا على الصحة العامة، أعلنت هيئة الصحة البريطانية NHS عن 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للمرضى المصابين إلى 8 حالات حتى الآن وتجاوز الإصابات على مستوى الدول التى سجلت حالات إصابة 40.000 حالة إصابة، وتسجيل الصين 908 حالات وفاة من أصل 910.

ميرور صورة هيئة الصحة البريطانية
ميرور صورة هيئة الصحة البريطانية

 

نصائح هيئة الصحة البريطانية للحد من فيروس كورونا:

ووفقا لتقرير جريدة "mirror" أوضح تقرير هيئة الصحة البريطانية متى يبدأ القلق من  فيروس كورونا:

  • إذا كنت قد سافرت مؤخرًا إلى منطقة شديدة الخطورة أو إذا كنت على اتصال بشخص لديه أو ظهرت عليك أعراض الحمى والسعال والعطس.
  • يجب ألا تذهب إلى الطبيب أو إلى المستشفى لو كنت مصابًا بالفيروس، فقد تخاطر بنشره على الآخرين.
  • يطلب أي شخص سافر مؤخرًا إلى ووهان أن يضع حجرًا صحيًا على نفسه لمدة 14 يومًا.
  • إذا كنت تعاني من السعال أو الحرارة المرتفعة أو تشعر بضيق في التنفس خلال 14 يومًا من عودتك من أجزاء أخرى من الصين، بما في ذلك ماكاو وهونج كونج وتايلاند واليابان وجمهورية كوريا وتايوان وسنغافورة أو ماليزيا، يجب عليك البقاء في منزلك وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين وإخبار الجهات المعنية بظروف سفرك.
  • تجنب استخدام وسائل النقل العام إذا ظهرت عليك أعراض.
  • لتجنب إصابة الفيروس أو انتشاره، تنصح دائرة الصحة الوطنية بغسل اليدين بعد السعال أو العطس ورمي المناديل المستخدمة.
  • استخدام معقم اليدين أو غسل اليدين بعد استخدام وسائل النقل العام وتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير مغسولة.
كورونا
كورونا

 

أعراض فيروس كورونا

في حين أن الشخص المصاب بالفيروس لا يمكن أن يظهر أي أعراض خارجية، إلا أن العلامات المبكرة قد تشمل الحمى والإسهال والسعال الجاف وضيق التنفس وآلام الجسم العامة، كما أبلغ بعض المرضى أيضًا عن شعورهم بالتعب والارتباك.

يمكن أن تؤدي الحالات الأكثر خطورة للفيروس إلى ارتفاع في درجة الحرارة وفشل كلوي والالتهاب الرئوي.

بينما يتم التعامل مع المرض باعتباره "تهديدًا وشيكًا" في المملكة المتحدة، فإن بعض أعراض فيروس كورونا تشبه تلك التي تظهر في الحالات التنفسية الأخرى، مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد.

يمكن للأشخاص من جميع الأعمار الإصابة بفيروس كورونا، لكن بمجرد اكتشافه يصبح أكثر خطورة على الأطفال الصغار أو كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية سابقة، أو للأشخاص الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة.


فيروس كورونا

هيئة الصحة البريطانية

انتشار فيروس كورونا

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