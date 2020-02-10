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نميرة نجم: انتخاب مرشح جنوب أفريقيا كأول سكرتير عام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية

الإثنين، 10 فبراير 2020 08:32 م
نميرة نجم: انتخاب مرشح جنوب أفريقيا كأول سكرتير عام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية نميرة نجم
كتبت: هناء أبو العز

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صرحت السفيرة  نميرة نجم المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، أن مكتبها أجرى عملية انتخاب سكرتير المدير التنفيذى لمنطقة التجارة الأفريقية الحرة "AfCFTA" أثناء اجتماعات رؤساء القمة الأفريقية 33 فى أديس أبابا، وقد أسفرت نتيجة التنافس الانتخابي بين وامكالً مينى من جنوب أفريقيا، سيسليا أكينتوميد من نيجيريا، فاستن لانجا من الكونجو الديمقراطية  .


وقد أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز "وامكالً مينى" من جنوب أفريقيا، الذى أصبح أول سكرتير عام والمدير التنفيذى لمنطقة التجارة الأفريقية الحرةً "AfCFTA" والتى مقرها غانا، بعد صراع انتخابى فى 7 جولات من الاقتراع حتي حصل فى الجولة السابعة من الاقتراع على الأغلبية المطلقة بتصويت 35 دولة لصالح مرشح جنوب أفريقيا .
 

وقد هنأت السفيرة نميرة نجم سيريل رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا ورئيس المنظمة بفوز مرشح بلده بالمنصب .

 

 


نميرة نجم

افريقيا

جنوب افريقيا

التجارة الحرة

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