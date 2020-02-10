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ميليشيات الحوثى تجدد استهداف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:01 ص
ميليشيات الحوثى تجدد استهداف نقاط الرقابة الأممية بالحديدة ميليشيا الحوثى
وكالات الأنباء

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جددت ميليشيا الحوثي ، مساء أمس الأحد ، استهداف نقاط الرقابة المشتركة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة - في بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذيفة مدفعية عيار 120 نقطة الرقابة الرابعة المتمركزة في حي المنظر المتاخم لمطار الحديدة ، فيما نجا ضباط الارتباط بأعجوبة، واعتبر ذلك خرقا واضحا لاتفاق السويد.

وفي سياق خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية ، أطلقت الميليشيات الحوثية النار بكثافة من سلاح القناصة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية استهدفت عدة مرات نقاط المراقبة المشتركة المنتشرة على طول خطوط التماس في مدينة الحديدة.

 

 


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