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مياه البحر الأحمر تستضيف ورشة الإدارة الفنية للأصول

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:50 م
مياه البحر الأحمر تستضيف ورشة الإدارة الفنية للأصول وزاره الاسكان
كتب أحمد حسن

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تستضيف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر علي مدى أربعة أيام في الفترة من 10 فبراير وحتى 13 فبراير ورشة عمل للإدارة الفنية للأصول بمشاركة العاملين بالإدارات الفنية المتخصصة من شركات قنا والأقصر وأسيوط وشركة مياه المنيا والبحر الأحمر.
 
ويأتي تنفيذ الورشة لرفع مهارات العاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة وتطبيقا للأهداف الاستراتيجية لقطاع تنمية الموارد البشرية ورفع  كفاءة العاملين بها وكذا  الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة بالإضافة إلي تحسين سير العمل بالشركات وعليه تحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن.
 
وفى إطار خطة الشركة للتوعية الداخلية للعاملين، تم عرض أفلام وثائقية للمشاركين توضح حجم المشروعات القومية التى تمت خلال الخمس سنوات الأخيرة خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
 
وكان المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، قد أكد أنه جارٍ العمل بمشروع إحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة العرب  بتكلفة تقدر بنحو 3,5 مليون جنيه، وذلك لتحسين ضخ المياه، ولتأمين جودة مياه الشرب التي يتم ضخها بالمنطقة.
 
وأشار المهندس يحيى صديق، إلى أن الشركة تقوم حالياً بتنفيذ عددٍ من عمليات الإحــلال والتجـديد لبعض شبكات المياه بعدة مناطق أخرى، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط "upvc" جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة  خدمة مياه الشرب  المقدمة للمواطن.
 
وأضاف: تقوم الإدارة العامة للمعامل بالشركة بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءاً من خروجها من المحطات حتى وصولها إلى المواطن، إلى جانب تواجد عددٍ من الكيميائيين بأماكن ضخ المياه لإجراء عملية التحليل لعينات المياه المنتجة من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة، وكذا إنشاء نقاطٍ لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.

وزاره الاسكان

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