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مقتل 5 عناصر من داعش واعتقال 21 آخرين بالموصل العراقية

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:17 م
مقتل 5 عناصر من داعش واعتقال 21 آخرين بالموصل العراقية الشرطة العراقية
أ ش أ

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قتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى، فضلا عن اعتقال 21 آخرين، خلال عمليات تطهير جنوب وغرب الموصل بالعراق ، ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر فى شرطة نينوى قوله، "إن القوات الأمنية والعسكرية تمكنت خلال عمليات التطهير من قتل 5 من عناصر داعش واعتقال 21 آخرين، بينهم قياديون، تسللوا إلى محافظة نينوى".
 
وأضاف المصدر، أن القوات الأمنية اقتادت المعتقلين إلى قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.
 
وكانت الشرطة فى نينوى، قد أعلنت أمس الأحد، القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الأرهابية في مدينة الموصل.
 
وذكر بيان لوزارة الداخلية نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "مديرية شئون السيطرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التفتيش والتدقيق تمكنت من إلقاء القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، إثنان منهما كانا يعملان فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".
 
وأضاف، أن "عملية القبض على الإرهابيين تمت فى سيطرة النصر عند مدخل المدينة جنوب طريق موصل- بغداد".
 
و من جهته، أعلن رئيس إدارة مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة فلاديمير فورونكوف، يوم الجمعة الماضية، عن وجود حوالى 27 ألف إرهابى أجنبى فى سوريا والعراق.
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ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن فورونكوف قوله "يجب أن نبقى متوحدين من أجل مكافحة هذا الشر . (داعش) واصلت محاولاتها بالرجوع واستعادة قدراتها على إجراء عمليات دولية صعبة. خلايا داعش الإقليمية تواصل التمسك باستراتيجية الترسخ فى أماكن النزاعات مستغلاً المشاكل المحلية".
 
وأضاف أنه "من المتوقع أنه بسبب العدد الكبير للإرهابيين الأجانب الذين انتقلوا إلى العراق وسوريا، سيستمرون بتشكيل خطر على الأفق القريب والمتوسط والبعيد".
 
وأوضح فورونكوف، أن "عدد هؤلاء الإرهابيين يقدر بـ20 إلى27 ألف شخص".
 

العراق

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