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مقتل 5 جنود أتراك فى هجوم على موقع للمراقبة بإدلب

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:51 م
مقتل 5 جنود أتراك فى هجوم على موقع للمراقبة بإدلب الوضع فى سوريا - صورة أرشيفية
هند المغربى و رويترز

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نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية عن وزارة الدفاع التركية قولها إن خمسة جنود قتلوا، فى هجوم على نقطة، مراقبة بتفتناز بمحافظة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الاثنين 

وقال المسئولون لرويترز، إن القوات التركية ترد بعد الهجوم على تفتناز، حيث أرسلت أنقرة قوات مؤخرا بعد تقدم القوات الحكومية السورية فى المنطقة.

وكانت قد قالت وزارة الدفاع التركية إن قنبلة انفجرت فى شاحنة محملة ببراميل مملوءة بالديزل مما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال فى منطقة إدلب بشمال غرب سوريا اليوم الاثنين.

وأضافت الوزارة على حسابها على تويتر أن وحدات حماية الشعب الكردية السورية مسؤولة عن الهجوم الذى وقع فى مدينة عفرين. وتقع المنطقة تحت سيطرة مقاتلين فى المعارضة السورية تدعمهم تركيا. وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية.

كانت وسائل إعلام كردية قد ذكرت أن سوق مدينة عفرين السورية، قد شهد صباح اليوم الاثنين انفجارا، وذلك وفق ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها. 

وعلى جانب أخر يواصل قوات الاحتلال التركى احتلالها للأراضى السورية، حيث وصلت قافلة تعزيزات جديدة تضم دبابات وذخائر، إلى معبر باب الهوى باتجاه محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

 


سوريا

تركيا

ادلب

تفتناز

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