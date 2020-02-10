ووفقا للمسؤولين، شنت قوات الأمن الأفغانية ثلاث غارات جوية منفصلة في منطقة نهر السراج في إقليم هلمند جنوب البلاد ومنطقتي تشوكاي ونادر شاه كوت في كونار شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 21 مسلحا.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة الأفغانية ألقت القبض على 8 من عناصر طالبان خلال العمليات في منطقة سباري في إقليم خوست شرق أفغانستان ومحمد أغا في لوجار وحي ديشو في هلمند الجنوبي.

وتابعوا أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ صغيرا للأسلحة خلال الغارة في منطقة سباري بخوست.
من جانبها، لم تعلق حركة طالبان على الغارات الجوية التي شنتها القوات الخاصة حتى الآن.