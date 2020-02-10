بانكوك(أ ش أ)

لقى طفلان مصرعهما، وأصيب أكثر من 20 سائحا روسيا، جراء تصادم قاربين قبالة جزيرة بوكيت التايلاندية، ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين، عن مدير القسم القنصلى للبعثة الدبلوماسية فى تايلاند، فلاديمير برونين، قوله إن "إدارة مستشفى جزيرة بوكيت أبلغت السفارة الروسية لدى تايلاند عن وفاة طفلين روسيين (6 أعوام، و12 عاما) جراء حادث تصادم وقع قبالة الجزيرة الواقعة في بانكوك​​.

وأشار برونين، إلى إصابة أكثر من 20 سائحا روسيا بجروح متفاوتة في حادث تصادم قاربين سريعين قبالة جزيرة بوكيت التايلاندية، موضحا أن القاربين اصطدما عندما كان على متن أحدهما طاقم تايلاندي والثاني يقل 39 سائحا روسيا مما أسفر عن مقتل وإصابة 22 روسيا​. غير أنه لم يشر إلى سقوط قتلى أو جرحى في الطاقم التايلاندى. وتضم جزيرة فوكيت 39 جزيرة فرعية ، وتتميز بشواطئها الرائعة وغاباتها الخلابة ، بالإضافة إلى مجموعة من المناظر الطبيعية الجذابة التي جعلتها محط أنظار العديد من السائحين على مستوى العالم وواحد من أهم مدن السياحة في تايلاند .



يذكر أن آلاف الأشخاص فى تايلاند، نظموا وقفة، بالشموع، مساء الأحد، لتأبين ضحايا جندى مارق قتل ما لا يقل عن 29 شخصا وأصاب 57 آخرين قبل قتله بالرصاص.

وقاد رهبان التجمع الذى تم تنظيمه عند تمثال بطل تاريخى محلى فى مدينة ناخون راتشاسيما وقام البعض بوضع زهور بيضاء تأبينا للضحايا وهم يذرفون الدموع .

ولقى معظم الضحايا حتفهم فى مركز تيرمينال 21 التجارى حيث تحصن المسلح الذى كان مزودا ببندقية آلية وذخيرة سرقها من قاعدته العسكرية.

وبدأ الجندى فى قتل الناس فى نحو الساعة الثالثة مساء(0800 بتوقيت جرينتش) السبت عندما أطلق النار فى منزل قبل توجهه إلى معسكر للجيش ثم إلى المركز التجارى فى ناخون راتشاسيما فى شمال شرق تايلاند، وقتلت قوات الأمن فى نهاية الأمر هذا الجندى فى ساعة مبكرة من صباح الأحد فى بدروم المركز التجارى .