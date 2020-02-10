وأشار برونين، إلى إصابة أكثر من 20 سائحا روسيا بجروح متفاوتة في حادث تصادم قاربين سريعين قبالة جزيرة بوكيت التايلاندية، موضحا أن القاربين اصطدما عندما كان على متن أحدهما طاقم تايلاندي والثاني يقل 39 سائحا روسيا مما أسفر عن مقتل وإصابة 22 روسيا​. غير أنه لم يشر إلى سقوط قتلى أو جرحى في الطاقم التايلاندى.

وتضم جزيرة فوكيت 39 جزيرة فرعية ، وتتميز بشواطئها الرائعة وغاباتها الخلابة ، بالإضافة إلى مجموعة من المناظر الطبيعية الجذابة التي جعلتها محط أنظار العديد من السائحين على مستوى العالم وواحد من أهم مدن السياحة في تايلاند .
 