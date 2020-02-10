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مشهد يوقف القلب.. سائق مخمور يصدم عربة طفل رضيع فى أوكرانيا.. فيديو وصور

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:27 م
مشهد يوقف القلب.. سائق مخمور يصدم عربة طفل رضيع فى أوكرانيا.. فيديو وصور سيارة تصدم عربة أطفال فى أوكرانيا
كتب محمد رضا

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رصدت كاميرات المراقبة لحظات مرعبة عندما اصطدمت سيارة مسرعة بعربة أطفال بها طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر فى الداخل، والمرعب فى هذا الحادث أن عربة الطفل طارت فى الهواء بعدما صدمها سائق مخمور فى أوكرانيا، وذلك أثناء عبور أم الطريق وهى تدفع عربة طفلها الرضيع.

 

وأظهرت كاميرات المراقبة التى تم التقاطها عند معبر للمشاة، سائق سيارة وهو يصطدم بالعربة فى مدينة إنرجودار، يوم الجمعة الماضى، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى وحدة العناية المركزة، حيث قال الأطباء إنها كانت معجزة أن نجا من هذا الحادث.

 

وفى المقابل، تم القبض على السائق ووجد أنه تجاوز 9 أضعاف الحد المسموح به للكحول، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وجرى تصوير المقطع من سيارة تقترب من إشارة المرور وتتوقف عند معبر المشاة على طريق مزدوج فى إنرجودار، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

 

وحسب الفيديو كانت والدة الطفل، مرتدياً سترة شتوية خضراء، وتدفع عربة طفلها عبر الممر الأول قبل أن تلاحظ فجأة السيارة التى تقترب، وتوقفت الأم فى الوقت المناسب لتفادى الإصابة، ولكن السيارة اصطدمت بعربة الطفل التى طارت فى الهواء قبل أن تصطدم بحاجز حديدى.

الأم تسرع للاطمئنان على طفلها الرضيع
الأم تسرع للاطمئنان على طفلها الرضيع

 

سيارة المتهم فى حادث السير
سيارة المتهم فى حادث السير

 

وفى تلك اللحظات الصادمة، أسرعت المرأة المرعوبة لمساعدة طفلها بينما خرج رجلان من بينهم السائق فى حالة سكر من السيارة المسرعة فى محاولة لمساعدتها، وقالت الأم ماريا تكاشينكو، البالغة من العمر 34 عامًا، لوسائل الإعلام المحلية: "اعتذر لى السائق وشعرت برائحة قوية من الكحول.. ثم تم نقل الطفل إلى العناية المركزة حيث تم فحصه بعناية من قبل الأطباء".

 

بدوره، قال جراح فى مستشفى زابوريزهيا الإقليمى للأطفال، كوستيانتين ماركوف، لوسائل الإعلام المحلية: "إنها معجزة نجاة الصبى حيث لم يتلق على ما يبدو إصابات خطيرة.. فليس لديه علامات واضحة لصدمات الرأس أو كسور العظام وحالته مستقرة.. ونحن نراقبه 24 ساعة فى اليوم".

سيارة تصدم عربة طفل رضيع فى أوكرانيا
سيارة تصدم عربة طفل رضيع فى أوكرانيا

 

سيدة تعبر الطريق بعربة طفلها الرضيع
سيدة تعبر الطريق بعربة طفلها الرضيع

 

وتقول السيدة تكاتشينكون إن ابنها الرضيع سيبقى فى المستشفى حتى ينتهى الأطباء من جميع الفحوصات اللازمة، بينما احتجزت الشرطة السائق البالغ من العمر 39 عامًا، وأُرسل لإجراء فحص طبى، وقد عثر المسعفون على 1.85 جزء فى المليون من الكحول فى دمه وهو أعلى 9 مرات من الحد المسموح به، وتم القبض على الرجل وبدأت الإجراءات الجنائية، وفيما يواجه المشتبه به ما يصل إلى ثلاث سنوات فى السجن إذا ثبتت إدانته، قالت الأم "لا أريده أن يقضى عقوبة بالسجن لكننى أريد أن يُمنع من القيادة".

عربة الطفل الرضيع تطير فى الهواء
عربة الطفل الرضيع تطير فى الهواء

 

عربة الطفل الرضيع محطمة إثر الحادث
عربة الطفل الرضيع محطمة إثر الحادث

 


حادث سيارة

عربة اطفال

سيارة تصدم عربة طفل

عربة طفل تطير بالهواء

حادث سير

اصابة رضيع بحادث سير

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