محمد مختار جمعة: افتتاح مركز اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف قريبا

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الحاجة إلي تعديل بعض المفاهيم في إطار تجديد الخطاب الديني، فتعلم الطب علي سبيل المثال لا يقل عن ثواب تعلم الفقه.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، لمناقشة أثر اللغة العربية فى تجديد الخطاب الدينى والهوية الدينية والوقوف على تجربة الأوقاف لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وفي هذا السياق أعلن محمد مختار جمعة، عن افتتاح مركز اللغة العربية بأكاديمية الأوقاف في القريب العاجل، والذي سيقوم بمنح شهادة البراعة في اللغة العربية، مشيراً إلى ان أخر 6 سنوات شهدت إصدار 140 كتابا جديدا، بينها 76 كتابا مترجما للغات العالم في شأن الخطاب الديني.

ومن جانبه، طالب النائب أحمد رسلان بضرورة استكمال الجهود الرامية لمواجهة التطرّف وبالإرهاب و الجماعات الظلامية من خلال دور الوزارة في هذا السياق، محذرا من خطورة تفشي دور هذه الجماعات.