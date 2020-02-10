محمد توفيق عضوا بلجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات

المنوفية -محمد فتحى

أصدر المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار بتعيين الدكتور محمد توفيق شعبان أستاذ الميكروبيولوجي و عميد كلية العلوم جامعة المنوفية السابق عضوا في لجنة التخطيط للجان قطاع التعليم الجامعي في دورتة الحالية 2018/2021 بلجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وتقدم توفيق بخالص الشكر والتقدير للدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور معوض الخولي رئيس لجنة العلوم الأساسية ورئيس الجامعة السابق والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات لثقتهم الغالية.

وتنظم اليوم الأثنين كلية الآداب جامعة المنوفية المنتدى العلمي والثقافي الدولي الأول الإتجاهات المعاصرة للآداب والعلوم الإنسانية، ودورها في الوجود الحضاري والتكامل المعرفي والتنمية ) في الفترة من 10 فبراير إلي الجمعة 14 فبراير الجاري ،والمنتدى تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئاسة الدكتور أسامة مدني عميد الكلية ، وأمين المنتدى الدكتور نور السبكى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمنسق العام للمنتدي الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ الجغرافيا .

وأكد مدني خلال تصريحات صحفية، أن المنتدى يضم 13مؤتمرًا دوليـــًا متخصصـــًا في الآداب والعلوم الإنسانية واللغات وتشارك فيها كافة أقسام الكلية ويغطي نحو 100 محور متنوع.

وأضاف أن المنتدى يشارك فيه 18 دولة عربية وأجنبية وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و السودان و ليبيا وتونس و الجزائر و السعودية و العراق و سوريا والأردن و لبنان وعمان والبحرين والكويت والإمارات.

واستعرض الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة التقرير الذى أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لشهر يناير 2020، والذى تتم متابعته برئاسة الوزراء ويرصد حصاد عمل المنظومة شهريا من أعداد الشكاوى وطلبات الاستغاثة من المواطنين، وآليات الاستجابة لها، والجزء المتعلق بتلقى ورصد الشكاوى واستجابة الجامعات لطلبات الاستغاثة وسبل التواصل مع المواطنين، وذلك بعد أن حققت جامعة المنوفية نسبة أكثر من 90% فى حسم الشكاوى الموجهة إليها خلال حصاد منظومة الشكاوى الحكومية لعام 2019.

وأشار مبارك إلى أن التقرير أوضح أن جامعة المنوفية من الجامعات التى تحقق نسبة حسم كبيرة من الشكاوى الموجهة لها خلال شهر يناير، ليستمر تقدم الجامعة فى تلقى وفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.

وأشاد رئيس الجامعة بهذه الآلية السريعة فى العمل والتواصل مع المجتمع الخارجى، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، كما أشاد أيضا بمجهودات فريق العمل بمكتب خدمة المواطنين بالجامعة والمعنى بتلقى الشكاوى من أجل تيسير سبل تواصل المواطنين مع الجامعة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإزالة أسباب تلك الشكاوى.