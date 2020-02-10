محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات بين رؤساء مجالس المدن و النواب ومديرى الإدارات

الدقهلية فريق المحافظات

أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، حركة تنقلات، بين عدد من الموظفين و رؤساء مجالس المدن ونواب رؤساء المدن ومديري الإدارات، حيث قرر نقل سوسن يوسف مجاهد، رئيس مركز ومدينة المنصوره - لرئيس مدينة محلة دمنه، و محمد فريد الشيوي ،مدير عام التفتيش والمتابعة – نائب رئيس مركز مدينة المنصورة .

احمد همام البهي ، وكيل الأدارة العامة للتفتيش والمتابعة – مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة، محمد محمود عبد اللطيف ،نائب رئيس مركز مدينة المنصورة – الوحده المحلية بميت يعيش (ميت غمر) السيد رمضان القناوي ، مدير القضايا المطوره – الوحدة المحلية بالحفير و الأمل "بلقاس" صفاء فتوح جمعه ،وكيل إدارة القضايا المطوره – مدير إدارة القضايا المطوره.

أحمد محمد عرفه مسعد ،رئيس الوحده المحليه بنجير (دكرنس) – نائب رئيس مدينة جمصة، فتحي إبراهيم حسن ،نائب رئيس مركز و مدينه ميت غمر – رئيس الوحدة المحلية بالبسرطة "المنزله"، وائل الحسيني إبراهيم رفعت، مدير إدارة الشؤون القانونية بالمنصورة- رئيس الوحدة المحلية بالعزايزة، عبير فوزي محمد عبد الغني، مدير التنظيم بحي غرب المنصوره- رئيس الوحدة المحلية بالحجيزه "السنبلاوين"، إيمان حسن محمد ،باحث قانوني بمركز مدينة المنصورة – مدير إدارة الشؤون القانونية بالمنصورة، رحاب عوض السيد هلهول، نائب رئيس مدينة جمصه- مركز مدينة دكرنس.

بسمه حمدي محمود ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – مركز مدينة المنصورة، صبحية كمال الطيب محمد، رئيس الوحدة المحلية بنوسا البحر "اجا" – الوحدة المحلية بالعصافرة "المطرية".

يذكر بأن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كرم 8 من فريق العمل بالإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع بجامعة المنصورة، من الذين شاركوا في المعرض المتكامل لدعم المنتجات الوطنية بحضور زينب الامشاطي مدير الادارة العامة لجهاز شباب الخريجين.

وأكد محافظ الدقهلية على دعمه الكامل للشباب في مختلف القطاعات وأنه لا يبخل بأي دعم يساهم في تنفيذ مشروعات الشباب وخلق فرص عمل جديدة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بمشروعات الشباب ودعمهم في شتى المجالات .