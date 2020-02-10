محافظ البحر الأحمر: إيقاف مدير الإدارة الصحية بمرسى علم عن العمل بسبب الإهمال

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن سبب إيقاف مدير الإدارة الصحية بمرسى علم الدكتور محمد الجزيري عن العمل، عدم تنفيذه تعليمات اللجنة المشكلة من مديرية الصحة للمرور علي الوحدات الصحية، والتى أوصت برفع "الكهنة" وتخزينها، لحين انتهاء هيئة الخدمات الحكومية بطرحها في مزاد، وحتى اندلاع الحريق لم يتم إزالتها رغم توصيات اللجنة، وقرر المحافظ إيقافه عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق للوقوف علي اسباب الحريق، وجدد المحافظ تأكيده علي أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل.

وكان قرر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أمس إقالة رئيس قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، فى جولة مفاجئة للمحافظ إلى قرية الزعفرانة، بسبب تدنى مستوى النظافة داخل القرية، وتجمع مياه الأمطار، ووجود العديد من التعديات، وورش صيانة سيارات للنقل الثقيل، وورش إصلاح الكاوتش على الطريق الرئيسى للقرية، وتقوم هذه الورش بإلقاء مخلفات الكاوتش على الطريق الذى يتسبب فى العديد من الحوادث.

وكلف المحافظ رئيس مدينة رأس غارب بفحص تراخيص هذه الورش، موجهًا بتمهيد وتوسعة الطريق المؤدى إلى مدخل المحافظة بقرية الزعفرانة من المدخل الشمالي.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه لن يسمح بوجود أى مخالفات، مشددًا على أنه يولى ملف النظافة اهتماما كبيرا، وغير مقبول وجود أى قمامة بالمدن والقرى، أو تقصير فى حق المواطن، مشيرًا إلى أن زياراته المفاجئة مستمرة للمصالح الحكومية وفى أوقات مختلفة.