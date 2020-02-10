محافظ الإسكندرية: طبيعة المرحلة تحتاج النزول على الأرض ببرامج لزيادة الوعى

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال لقائه بأعضاء المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية؛ على أهمية النزول على الأرض، والعمل على زيادة برامج وعى المرأة، وتحسين أحوالها الاقتصادية فى المناطق المهمشة والأكثر احتياجا.

وطالب "الشريف"من أعضاء المجلس القومى التعاون مع المحافظة للبدء الفورى فى تنفيذ تلك البرامج بهدف الارتقاء بكافة احتياجات المرأة الأساسية والإسراع فى خلق فرص عمل وموارد جديدة تلبى احتياجاتها.

وتناول اللقاء؛ حصاد عمل المجلس خلال عام 2019 ورؤية، وأهداف المجلس خلال الفترة المقبلة والتى من بينها العمل على نشر التوعية بين السيدات وأهمية مشاركتها المجتمعية بكافة المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، ودكتورة ماجدة الشاذلى مقررة الفرع للمجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، وأعضاء المجلس القومي للمرأة.

وكان المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية ، اختتم مبادرة "لأنى رجل"، وذلك بفعاليات دور المجموعات لدورى "لأنى رجل" لكرة القدم الخماسية، الذى ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حتى نهاية الشهر الجارى بمشاركة الـ 32 فريق مقسمة إلى 8 مجموعات فى محافظات"القاهرة – الاسكندرية – دمياط – بورسعيد –الإسماعيلية – المنيا –أسيوط – أسوان".

وصرحت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، أن مجموعة محافظة الإسكندرية تضمنت 6 مباريات بين فرق محافظات الإسكندرية ومرسي مطروح والبحيرة وكفر الشيخ ، حيث حقق فريق محافظة البحيرة فوزاً على فريق محافظة مرسي مطروح بعدد نقاط "3" ، فيما حقق فريق محافظة كفرالشيخ فوزاً على فريق محافظة الإسكندرية بعدد نقاط (3) فيما تحقق التعادل بين فريقى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة بعدد نقاط " 1" ، ثم حقق فريق محافظة الإسكندرية فوزاً على فريق محافظة مرسي مطروح بعدد نقاط " 3" ، ثم حقق فريق محافظة البحيرة فوزاً على فريق محافظة الإسكندرية بعدد نقاط "3" ، وأخيراً فاز فريق محافظة كفرالشيخ على نظيره فريق محافظة مرسي مطروح بعدد نقاط "3"، والصاعد فريق محافظة البحيرة بفارق عدد الأهداف.

كما اشتملت الفاعليات لقاءات فردية قام بها فريق العمل من الشباب المتطوع بالمجمع النظري بالجامعة، وهدفت إلى توعية الشباب بأهمية دور المرأة فى المجتمع وضرورة مشاركتها فى أمور حياتها اليومية ودعمها، وتتضمن الرسائل دعم الرجال والشباب للمراة فى العمل ، التعليم، وممارسة الرياضة، المشاركة فى الأعمال المنزلية، المشاركة فى تربية الأطفال والتعامل مع المرأة فى بيئة العمل باحترام، التوعية بأضرار ختان الاناث، والتوعية بعقوبة التحرش.

وأضافت مقررة الفرع أن الحملة اليوم استهدفت 1138 من الرجال والسيدات والجمهور واللاعبين وتوعيتهم برسائل الحملة وتوعية الشباب بأهمية دور المرأة فى المجتمع و ضرورة مشاركتها فى أمور حياتها اليومية ودعمها.

والجدير بالذكر أن، أصحاب المراكز الأولى فى 8 مجموعات للمشاركة فى الأدوار النهائية التى ستقام فى محافظة القاهرة.