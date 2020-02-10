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خلال كلمته فى الافتتاح..

محافظ أسوان: استضافة مهرجان أفلام المرأة يضيف لعاصمة أفريقيا.. صور

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:44 م
محافظ أسوان: استضافة مهرجان أفلام المرأة يضيف لعاصمة أفريقيا.. صور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن تنظيم مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الرابعة، يضيف زخماً فنياً وثقافياً لعاصمة الاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، وليضفى بهجة وفرحه بهذا الملتقى الفنى الدولى والذى جمع كوكبة لامعة من نجوم الفن والسينما والنقاد والكُتاب ليساهم ذلك فى إعلاء اسم أسوان فى سماء الفن.

وأضاف محافظ أسوان، فى كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان، أن استضافة أسوان لكل هذه الفعاليات ، بجانب إستقبالها للعديد من الملوك والرؤساء والذى ظهر جلياً خلال إنعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى  ديسمبر الماضى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد على أن أنظار العالم تتجه إلى مصر ، وعيون مصر تتجه صوب إفريقيا عبر أسوان واحة الأمن والأمان والإستقرار فهی داٸماً جاذبة للمهرجانات والمنتديات فى كافة المجالات لما تمتلكه من المقومات السياحية والثقافية والعلمية.

ورحب اللواء أشرف عطية في كلمته بإقامة المهرجان فى أسوان للعام الرابع على التوالى ، موجهاً التحية والتقدير للجنة المنظمة وكافة الحاضرين من الفنانين والنقاد والسينمائيين من مختلف دول العالم ، لافتاً إلى أن الشهر الحالى يشهد أنشطة عديدة ضمن فعاليات مهرجان تعامد الشمس والتى ستستمر حتى 22 فبراير الجارى ومن بينها إفتتاح مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون بمشاركة العديد من فرق الفنون الشعبية الأجنبية والعربية والإفريقية ، بجانب الإحتفال بليلة وحدوث ظاهرة التعامد بمدينة أبو سمبل السياحية وسط مشاركة الألاف من السائحين والمصريين.

وأختتم المحافظ كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لمجلس أمناء المهرجان ، وأيضاً للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها اللامحدود لأى فعاليات أو أنشطة ثقافية أو فنية تقام على أرض أسوان الطيبة ، مقدماً شكره أيضاً لسفراء الدول الصديقة ، ونجوم السينما ، فضلاً عن اللجنة المنظمة للمهرجان على التنظيم الجيد وتقديم هذه الدورة فى أبهى صورها بعد نجاحها فى الدورات السابقة.

  مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة (1)

 
 
مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة (2)
 
مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة (3)
 
مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة (4)
 
مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة (5)
 
مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة (6)
 


 

 


محافظ اسوان

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