محافظة الجيزة تبدأ تطوير عشوائيات حى بولاق الدكرور

استمرت أجهزة محافظة الجيزة في خطة تطوير الشوارع بحى العمرانية التى ستعمل كمحاور بديلة لشارع الهرم خلال مدة غلقه أثناء تنفيذ مشروع خط المترو، حيث نفذ حى العمرانية أعمال توسعه شارع الشعب ، بمتابعة من رئيس الحى محمد نور، وتم تركيب بلدورات بالشارع الشعب.

وفى السياق نفذ حى الطالبية برئاسة المهندس طه عبد الصادق حملة لرفع الإشغالات التى تعوق الطريق العام، والتصدي لحالات البناء المخالف، حيث تم رفع إشغالات شارع العروبة من المحولات حتى المريوطية، وإشغالات شارع طريق المريوطية من العروبة حتى شارع الهرم، وإيقاف أعمال بناء مخالف بشارع محمد عبد العال مع شارع محمود القط والتحفظ على خلاطة، وتم ايداع جميع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى إطار البروتوكول الموقع بين اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، للقضاء على العشوائيات على مستوى محافظة الجيزة تم البدء الفعلى لتمهيد الشوارع بمنطقة حوض الزوات وتنفيذ الأعمال بباقى المناطق المقترح تطويرها داخل نطاق حى بولاق الدكرور، حيث تابع العميد ايهاب مكاوى رئيس حى بولاق الدكرور، الأعمال المنفذة وازالة العقبات للانتهاء من الاعمال وخدمة أهالى حى بولاق الدكرور وتوفير كل سبل الراحة.

كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية ، وقعا بروتوكول تعاون لتطوير 24 منطقة غير مخططة بنطاق المحافظة كمرحلة أولى بتكلفة 400 مليون جنيه، وأكد راشد أن المناطق المستهدف تطويرها تشمل أحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة وذلك ضمن خطة تم وضعها لتحديد الاحتياجات الضرورية لتلك المناطق ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل رصف الطرق أو تبليط بالانترلوك ودعمها بأعمدة إنارة حديثة واضفاء مظاهر جمالية بالمنطقة لتحسين الصورة البصرية.