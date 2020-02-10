سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 02:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس التعاون الخليجى وأمريكا يناقشان سبل تنفيذ الشراكة الاستراتيجية

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:24 م
مجلس التعاون الخليجى وأمريكا يناقشان سبل تنفيذ الشراكة الاستراتيجية مجلس التعاون الخليجى - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشئون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، مع وفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية الرياض.

EQaCO1EWoAMqbbB

ووفقا للموقع الرسمى لمجلس التعاون، تم فى الاجتماع مناقشة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ومواعيد انعقاد مجموعات العمل المشترك خلال عام 2020، حيث أكد الجانب الأمريكى حرص الولايات المتحدة على تعزيز هذه الشراكة، كما أحاط الجانب الأمريكى الأمانة العامة بآخر التطورات المتعلقة بالتحالف الاستراتيجى للشرق الأوسط، والسياسة الأمريكية فى المنطقة.

كما ناقش الجانبان الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الإطارية للتعاون التجارى والاقتصادى والاستثمارى والفنى بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالحوار الرابع للتجارة والاستثمار المزمع عقده خلال عام 2020، وزيادة معدلات الاستثمار والتبادل التجارى بين الجانبين.
Capture
 

 يذكر أن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أشاد بالإنجازات المحورية التى يواصل مجلس التعاون الخليجى تحقيقها منذ انطلاق مسيرته على مختلف المستويات، جاء ذلك خلال لقاء العاهل البحريني، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، بمناسبة انتهاء فترة عمله كأمين عام للمجلس.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - عن تمنياته للدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى بالتوفيق والسداد فى مهامه الجديدة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشاد الزيانى بدور العاهل البحرينى ودعمه المتواصل ومساندته لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهادفة لتلبية تطلعات شعوبه.. مثمنا دور مملكة البحرين وإسهاماتها الهامة فى البناء على ما تحقق من إنجازات وتحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجى المشترك.


مجلس التعاون

مجلس التعاون الخليجى

الخليج

دول الخليج

امريكا

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة