مجلس التعاون الخليجى وأمريكا يناقشان سبل تنفيذ الشراكة الاستراتيجية

كتب محمد تهامى زكى

اجتمع الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد للشئون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، مع وفد من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية الرياض.

ووفقا للموقع الرسمى لمجلس التعاون، تم فى الاجتماع مناقشة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، ومواعيد انعقاد مجموعات العمل المشترك خلال عام 2020، حيث أكد الجانب الأمريكى حرص الولايات المتحدة على تعزيز هذه الشراكة، كما أحاط الجانب الأمريكى الأمانة العامة بآخر التطورات المتعلقة بالتحالف الاستراتيجى للشرق الأوسط، والسياسة الأمريكية فى المنطقة. كما ناقش الجانبان الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية الإطارية للتعاون التجارى والاقتصادى والاستثمارى والفنى بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالحوار الرابع للتجارة والاستثمار المزمع عقده خلال عام 2020، وزيادة معدلات الاستثمار والتبادل التجارى بين الجانبين .



يذكر أن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أشاد بالإنجازات المحورية التى يواصل مجلس التعاون الخليجى تحقيقها منذ انطلاق مسيرته على مختلف المستويات، جاء ذلك خلال لقاء العاهل البحريني، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، بمناسبة انتهاء فترة عمله كأمين عام للمجلس.

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة - وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) - عن تمنياته للدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى بالتوفيق والسداد فى مهامه الجديدة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشاد الزيانى بدور العاهل البحرينى ودعمه المتواصل ومساندته لمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهادفة لتلبية تطلعات شعوبه.. مثمنا دور مملكة البحرين وإسهاماتها الهامة فى البناء على ما تحقق من إنجازات وتحقيق المزيد من مكتسبات التكامل الخليجى المشترك.