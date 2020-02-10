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مجدى عبد الغنى يستأنف على حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:39 م
مجدى عبد الغنى يستأنف على حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه الكابتن مجدى عبد الغنى-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استأنف مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على الحكم الصادر من محكمة الدقى بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وتم اتهام عبد الغنى بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، بعد إقامة عدد من أقاربه من مستحقي الميراث دعوى اختصوه فيها وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.
 
وصدر حكم من محكمة جنح الدقى بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده فى المعارضة.
 
وكشف مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، عن حقيقة الأخبار التى تم تداولها فيما يتعلق بإصدار حكم قضائى ضده، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، مشيرًا إلى أن الحكم تم إصداره منذ شهرين، وأنه لم يتم القبض عليه كما أشاع البعض.
 
واستنكر مجدى عبد الغنى، خلال تصريحات تليفزيونية إحياء هذا الموضوع من جديد، موضحًا أن الحكم قديم، وأن هناك منتفعين من فتحه من جديد.
 
وأضاف عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، أن الحكم صدر غيابيا وتم الطعن فيه وسيعاد الحكم فيه من جديد، وأن الهدف من إظهار هذا الموضوع فى الوقت الحالى هو الضغط على المحكمة من أجل إصدار حكم ضده، مؤكدًا أنه لديه المستندات التى ستُثبت عدم إدانته فى هذه القضية، وأن جده توفى عام 1964 وترك إرث كبير، وأن أعمامه يحاولون الاستيلاء على نصيبه فى الميراث.

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