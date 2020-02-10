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ما هى المدة التى يعيشها فيروس كورونا فى الهواء وعلى الأسطح؟

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:42 م
ما هى المدة التى يعيشها فيروس كورونا فى الهواء وعلى الأسطح؟ مدة انتشار كورونا على الاسطح والهواء
كتبت إيناس البنا

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انطلقت العديد من الدراسات في تفسيراتها منذ ظهور فيروس كورونا واستمرار تفشيه بشكل تجاوز آخر فيروس من نفس العائلة التاجية " سارس"، ليطرح كل منهم أسئلة عن الفيروس وتكوينه وتركيبه وكيف ينتقل ومدى القدرة على بقائه حيا وكيف ينتقل؟

ومع استمرار تفشي فيروس كورونا الجديد الفتاك في اجتياح الكرة الأرضية بمعدل ينذر بالخطر، كشف الخبراء وفقا لتقرير موقع " thesun" أن فيروس كورونا ينتشر من إنسان لآخر، من خلال السعال أو العطس أو حتى لمس الأسطح الملوثة.

مدة بقاء الفيروس فى الهواء 

وفيما يتعلق بقدرة الفيروس على العيش، فإنه يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى 45 دقيقة ، وهي فترة طويلة بما يكفي لعدة أشخاص لالتقاط جرثومة القاتل عن غير قصد، لأن العطس يمكن أن يدفع قطرات الفيروس المميت إلى ارتفاع 4 أمتار أو 13 قدمًا.

مدة بقاء الفيروس على الأسطح 
 

فجرت دراسة جديدة قدرة فيروس كورونا الجديد على العيش ما بين 4 إلى 5 أيام على أي سطح يلمسه الشخص المصاب بالفيروس، خاصة مع استمرار حالات الإصابة التي تجاوزت 40.000 ألف حالة إصابة ووفيات تعدت 900 حالة وفاة أغلبهم في الصين، وقد يظل معديا لمدة تصل إلى 9 أيام.

ووفقا للدراسة التي قام بها باحثون من معهد النظافة والطب البيئي في مستشفى جامعة جرايفسفالد في ألمانيا، ونشرها موقع "thehealthsite"، فإن متوسط ​​ بقاء الفيروس على قيد الحياة قد يكون بين 4 إلى 5 أيام، حيث تشير الدراسة، إلى أن درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية في الهواء يمكن أن تزيد من عمر الفيروس.

لتقليل مخاطر انتقال العدوى، تحذر منظمة الصحة العالمية من ضرورة ممارسة النظافة الشخصية الجيدة، وهذا يشمل تغطية أفواهنا عندما نسعل أو نعطس.


 

ما تستطيع فعله لتقليل خطورة نقل الفيروس
 

تحتاج إلى غسل يديك بعناية بالماء والصابون.

فرك يديك حتى تصل رغوة الصابون لمدة 21 ثانية على الأقل.

افعل هذا بشكل متكرر.

 استخدم معقم اليدين في حالات الطوارئ فقط، ولا تستخدمه كبديل لغسل اليدين.

تشمل الأشياء الأخرى التي تحتاج إلى القيام بها، ارتداء قناع عندما يكون في مكان قريب من أي شخص مصاب أو في مكان مزدحم.

يجب عليك أيضًا التأكد من أنك تستهلك فقط اللحم المطبوخ بشكل صحيح.

 

 


فيروس كورونا

قدرة كورونا على البقاء حى

انتشار فيروس كورونا

الأسطح الملوثة

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