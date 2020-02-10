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مايكل مورجان: ترامب يستخدم سلاح الديمقراطيين لهزيمتهم فى انتخابات الرئاسة 2020

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:54 م
مايكل مورجان: ترامب يستخدم سلاح الديمقراطيين لهزيمتهم فى انتخابات الرئاسة 2020 مايكل مورجان

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كشف الإعلامى الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسى بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن دونالد ترامب بدأ بالفعل فى استخدام سلاح الديمقراطيين لمحاولة عزله الفاشلة، والتى تم الإطاحة بها فى مجلس الشيوخ، لهزيمتهم فى الانتخابات القادمة فى نوفمبر ٢٠٢٠.

مايكل مورجان (4)

وأكد مورجان أن إدارة ترامب بدأت بالفعل فى تحريك مجلس النواب ومجلس الشيوخ للتحقيق فى فساد جو بايدن وابنه فى أوكرانيا إبان وجود بايدن فى إدارة الرئيس السابق أوباما، كنائب الرئيس، مما يجعل ترامب الآن فى موقف الهجوم وليس الدفاع، وبنفس السلاح الذى أراد الديمقراطيون استخدامه لعزل ترامب.

 

مايكل مورجان (1)

وأضاف مورجان أن نتائج استطلاعات الرأى أكدت أن الرأى العام الأمريكى أصبح واعيا لأسلوب الديمقراطيين فى الكيل بمكيالين مما أدى إلى ارتفاع أسهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأنهى مورجان تصريحاته بأن الخاسر الوحيد من محاولة عزل ترامب هم الديمقراطيين.

مايكل مورجان (2)
 

 

مايكل مورجان (3)
 

مايكل مورجان (5)
 

مايكل مورجان

دونالد ترامب

أزمة الديمقراطيين

مجلس الشيوخ

انتخابات الرئاسة الامريكية

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