ليبيا: تفجير إرهابى يستهدف مدرسة غرب العاصمة "طرابلس"

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أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، انفجار حقيبة بمحيط مدرسة الجيل الصاعد في منطقة أبي عيسى بالزاوية الغربية غرب العاصمة الليبية "طرابلس"، والذي أسفر عن سقوط إصابات في صفوف الطلبة بالمدرسة وحالة من التوتر الأمني.

وأوضح المركز - حسبما ذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم /الاثنين/ - أن هذا الأسلوب من الأعمال الإرهابية هو ما تقوم به التنظيمات الإرهابية مثل (داعش - أنصار الشريعة - شورى بنغازي - جبهة النصرة) ومن على شاكلتها.

جدير بالذكر أن مدينة الزاوية تسيطر عليها عدة ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، من بينها ميليشيا أبوعبيدة الزاوي الموالي لتنظيم القاعدة، ومليشيات أخرى تعمل في التهريب والاتجار بالوقود ومن بينها "مليشيا النصر" التي يقودها محمد كشلاف.

أبزرت قناة إكسترا نيوز، في تقرير لها، الخلافات والانشقاقات داخل جماعة الإخوان التى تقود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، والفضائح التى تورط فيها إخوان ليبيا، بعدما كشفت قيادات إخوانية ليبية عن فضائح استنزاف أموال ليبيا وثرواتها، وكان أخرها اتهام رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق عبد الرحمن السويحلي، قيادات حزب العدالة والبناء وهم فرع تنظيم الإخوان في ليبيا، بإرهاق خزينة الدولة لصالح إسطنبول.

وأشارت القناة في تقريرها، إلى أن عبد الرحمن السويحلي رد على الاتهامات التي وجهها له رئيس ديوان المحاسبة وعضو تنظيم الإخوان خالد شكشك، بالفساد وإهدار أموال عامّة بغير حقّ على سفرياته الخاصّة وإقامة عدد من أفراد أسرته في فندق بتونس، بمبلغ يقرب نص مليون دينار على نفقة المجلس الرئاسي.

وأوضحت القناة، عبد الرحمن السويحلي وهو أحد حلفاء الإخوان خلال السنوات الماضية، لم ينتظر إلا ساعات لتفنيد تلك الاتهامات، معتبرا أنها مثال فاضح لاستغلال حزب العدالة والبناء لرئيس ديوان المحاسبة المنتمي لهم خالد شكشك، في تشويه وتصفية خصومهم السياسيين، مضيفا أن شكشك وبالتواطؤ مع عضو الحزب خالد المشري، قد تورط في 30 مايو 2018 في تلفيق وفبركة تهمة إقامته في تونس لمدة معينة برفقة عائلته على حساب المجلس الرئاسي.