كازاخستان تعتزم إرسال طائرتين لإعادة رعاياها من الصين فى ظل تفشى "كورونا"

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تعتزم كازاخستان إرسال طائرتين لإعادة رعاياها من الصين، المتفشي بها فيروس (كورونا) المستجد، إلى البلاد.

وقال الملحق الصحفي لسفارة كازاخستان لدى العاصمة البريطانية لندن أيجيريم سيسيمباييف - في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الاثنين/ - "إن الطائرتين التي تشغلهما شركة الطيران "إير أستانا" ستغادر البلاد إلى العاصمة الصينية بكين اليوم وبعد غد /الأربعاء/".

يذكر أن كازاخستان كانت قد نفذت العملية الأولى لإجلاء رعاياها من الصين يوم /الاثنين/ الماضي، وذلك بعد تفشي فيروس (كورونا) في الصين، والذي تسبب في وفاة 908 حالات وإصابة 40 ألفا و171 حالة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بالفيروس، وذلك حتى أمس.