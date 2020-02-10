قطع المياه اليوم عن مدينة أخميم بسوهاج لمدة 12 ساعة بسبب الصيانة

سوهاج – عمرو خلف

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج العضو المنتدب، عن قطع المياه عن مدينة أخميم بداية من ميدان الصينية بطريق "سوهاج-أخميم" وحتى الخلوة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين وحتى الثامنة من صباح يوم الثلاثاء ولمدة 12 ساعة لإجراء أعمال الصيانة لخط مياه قطر 14 بوصة بجوار بنك مصر القديم.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

وكانت نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "صحتنا فى أجسامنا" للاهتمام بصحة المصريين ولتحسين اللياقة البدنية للعاملين بالشركة، حيث تم تسليم 50 دراجة لاستخدامها فى العمل أو للتنزه بعد أوقات العمل الرسمية لتحسين الصحة العامة للعاملين.

ومن جانبه أشار المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تنفيذا للمبادرة الرئيسية صحتنا فى أجسامنا قامت الشركة بشراء عدد 50 دراجة أحدث موديل وتم تسليمها للعاملين بالتقسيط بدون فوائد، بهدف دفعهم لممارسة رياضة الدراجات لتحسين لياقتهم البدنية، وتم على هامش عملية التسليم سوف يتم تنظيم ماراثون للدراجات يمر بالطرق الرئيسية بمحافظة سوهاج وذلك عقب الحصول الجهات المختصة.

وأشار إلى أن ما حدث هو استجابة من الشركة لتحقيق أهداف المبادرة والتى تعود بالنفع على المواطن وعلى صحته، وتم مساعدة العاملين بامتلاك الدراجة العادية بمواصفات متميزة بالتقسيط بدون فؤاد، وهذه مساهمة من الشركة فى تحقيق مبادرة صحتنا فى أجسامنا، والتى لاقت إقبالا كبيرا من العاملين، وهناك مرحلة ثانية سوف يتم تسليم درجات لكل من يرغب من العاملين، ونحن كشركة نوضح لجموع المواطنين أهمية الحافظ على الصحة لهم من خلال ممارسة الرياضة، وهناك مارثون جرى ومشى بالإستاد الرياضى وممارسة تمارين اللياقة البدنية بإحدى المراكز الرياضية والصحية لمدة شهرين لتحسين القدرات الجسمية للعاملين وجعلهم أكثر نشاطا بما يعود بالنفع على العمل.

ومن جانبه أضاف محمد منصور، أحد العاملين بالشركة، أن المبادرة ساعدت كثيرا فى كسر الكسل لدى العاملين فى التحرك من مكان لمكان وبدلا من أن يتحرك بالسيارة يستخدم الدراجة، وهذه الدراجة سوف تعمل على تحريك كافة العضلات للعاملين وتعيد نشاطهم مرة أخرى.

وأشار أحد العاملين إلى أن الرياضة هى شرط أساسى فى الحياة، والمبادرة شجعت العاملين على التحرك وزيادة النشاط والمبادرات السياسية حققت أهداف العاملين، وسوف تكون نقطة انطلاق جديدة لهم ونرجو من جميع الشركات والهيئات تعميم تلك المبادرة، وذلك سوف يساعد بشكل كبير على تخفيف الزحام ويقلل من التلوث الناتج عن عادم السيارات ويعيد النشاط من جديد للجميع.