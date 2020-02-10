فيديو.. موسيقى الشرطة.. "العزف فى حب الوطن" من رجال الداخلية

كتب محمود عبد الراضى

لا يخلو احتفال أو فاعلية لوزارة الداخلية من وجود "موسيقى الشرطة"، التى تبعث البهجة في أجواء الاحتفالات، بما تعزفه من أغاني وطنية تلهب حماس الحضور دوماً، فضلاً عن تحركها في تناغم ونظام، ونجحت موسيقى الشرطة خلال السنوات الماضية فى حصد العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة فى المسابقات التى تقام على مستوى الجمهورية.

وتتميز موسيقى الشرطة بزيها الخاص، وتخطف المشهد من الجميع أثناء الاحتفالات، بما تعزفه من سلام جمهوري وبعض الأغاني الوطنية.

كانت وزارة الداخلية أقامت عدة احتفالات بمناسبة عيد الشرطة، حيث أقامت معرض شارك فيه عدداً من قطاعات الوزارة المختلفة، بينهم موسيقى الشرطة، فضلاً عن افتتاح عدد من المنشآت الشرطية بمديرية أمن بورسعيد احتفالا بعيد الشرطة.

وفى إطار استراتيجية أجهزة وزارة الداخلية الأمنية والمعاصرة والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على استكمال الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وارتيادها مدارج الجودة والإتقان.. وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م.. وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور بسهولة ويسر.

وأناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مساعده لمنطقة القناة، ومدير أمن بورسعيد وقيادات المديرية، لافتتاح أعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشآت الشرطية بنطاق محافظة بورسعيد، حيث تم افتتاح قسم شرطة الجنوب ثان بعد إنشاءه وتجهيزه لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها وافتتاح وحدة تراخيص الملاكى والمنطقة الحرة بمنطقة الإسراء بحى الضواحى وتزويدها بأحدث التقنيات والوسائل الفنية لتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمترددين على الوحدة وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق قسم شرطة العرب من الداخل والخارج وتجهيزه بأحدث الإمكانات والأثاث لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم والتعامل الفورى معها وتطوير ورفع كفاءة جميع مرافق إدارة الحماية المدنية، وإنشاء مركز للمتدربين مجهز بأحدث الإمكانيات وفقًا لخطط التطوير المستهدفة.

يأتى ذلك، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م.. وإنفاذًا للخطط الطموحة للوزارة، والتى تستهدف افتتاح منشآت شرطية جديدة فى المناطق ذات الكثافات السكانية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور.