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فيديو.. محافظ أسوان: وضع مخطط لتنفيذ محور جديد بديل لطريق السادات

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:02 ص
فيديو.. محافظ أسوان: وضع مخطط لتنفيذ محور جديد بديل لطريق السادات اجتماع محافظ اسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعا صباح اليوم، الاثنين ، مع أصحاب الشركات المؤجرة والمرخصة للمحاجر بمنطقة خلف المسلة الناقصة، وعقب استماعه لمديرى الجهات التنفيذية وأصحاب الشركات، وجه اللواء أشرف عطية بوضع مخطط عام للمحور التنموى الجديد ومقايسة لتحديد التكلفة التقديرية ومدى مساهمة الشركات المؤجرة للمحاجر فى إنشاؤه.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان له، أن المحور الجديد يعتبر بديل أخر لطريق السادات بطول 4600 متر وبعرض يصل إلى 12 متر من الخزان شرق، وحتى مستشفى الحميات، ليشمل طريق للحركة المرورية ، وأيضاً خدمات متنوعة على أن يكون مساره فيه مصلحة عامة بدون أى أضرار للشركات المؤجرة للمحاجر والتى سيتم بالتوازى عمل مدقات لسير معداتها.

وأشار اللواء عطية، إلى أنه فى نفس الوقت سيتم إدراج مقترحات أصحاب المحاجر ضمن الخريطة الاستثمارية الجديدة والمتعلقة بإمكانية تنفيذ مشروعات استثمارية للاستفادة من هادر وكسر الجرانيت والرخام فى أعمال البنية الأساسية وغيرها من الاستخدامات المختلفة لتحقيق أكبر عائد إقتصادى للمحافظة، بجانب القضاء على إلقاء الكسر على جوانب الطرق وفى مدخل المحاجر، مما يعيق سيولة الحركة المرورية حولها.

وطالب محافظ أسوان باستمرار اللقاءات والاجتماعات فى هذا الاتجاه بما يصب فى الصالح العام للمواطن الأسوانى من خلال التعاون البناء بين المحافظة والشركات المؤجرة للمحاجر .

حضر الاجتماع، العميد أيمن رضا، رئيس مدينة أسوان، ومديرى المرور والطرق والمحاجر والتخطيط العمرانى والمكتب الفنى ومركز المعلومات الجغرافية.

يذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عقد اجتماعاً آخر، كشف خلاله عن أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، لطرح مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق مدخل أسوان الصحراوى الغربى، بعد أن شهدت هذه المنطقة حوادث متكررة.

 


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