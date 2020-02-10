فيديو.. عربات فول وكبدة وباعة جائلين أمام محطة سكك حديد مصر

رصدت "اليوم السابع" انتشار الباعة الجائلين أمام محطة مصر وإعاقتهم لحركة الركاب أثناء دخولهم وخروجهم من المحطة، حيث افترش البائعون الأرض ببضاعتهم أمام المحطة مما يسبب زحام للركاب أمام المداخل المؤدية إلى المحطة، كما رصدت "اليوم السابع" تواجد عربة فول وعربة أخرى تبيع كشرى بالكبدة، حيث تتواجد عربات الفول يوميا من الصباح الباكر حتى فترة الظهيرة، بينما تتواجد عربة الكبدة بعد فترة الظهيرة.
وقالت الهيئة ، فى نص البيان من منطلق سياسة الشفافية التي تنتهجها هيئة سكك حديد مصر للتواصل مع المواطنين أنه بالتحقيق في الأمر تبين ركوب الراكب للقطار ومعه "الحمار" حيث استقل المواطن قطار ركاب رقم 748 من محطة أبنود – وهي عبارة عن رصيف فقط – وبصحبته دابة "حمار".
وجاء بيانها فى أعقاب تداول مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لـ "حمار " فى قطار ركاب متجه من الأقصر إلى مركز نجع حمادى، حيث آثارت هذه الصورة حالة من السخرية.
والتقط الركاب صورة الحمار بعدما ربطه صاحبه فى أحد الأعمدة الحديدية داخل عربة القطار، مستنكرين انعدام الرقابة على قطارات الركاب والتغافل عن اصطحاب الحيوانات وسط الركاب دون تطبيق الغرامات المقررة، وأن أى شخص يستطيع نقل ممنوعات من محطات قطارات الركاب.
وأثارت الصورة سخرية العديد من المعلقين عليها، خاصة كيف سمح الكمسرى بصعود القطار، فى ظل وجود فرد أمن لم يقم بمنع صاحب الحما، مما آثارت السخرية رواد التواصل الإجتماعى ، وقال محمود خالد : أين مسئولو القطارات من تلك الواقعة والكمسارية وكيف تم السماح لصاحب الحمار بالدخول به إلى محطة القطار والركوب به إلى العربة.
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