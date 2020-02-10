فيديو.. عربات فول وكبدة وباعة جائلين أمام محطة سكك حديد مصر

كتب رضا حبيشى

رصدت "اليوم السابع" انتشار الباعة الجائلين أمام محطة مصر وإعاقتهم لحركة الركاب أثناء دخولهم وخروجهم من المحطة، حيث افترش البائعون الأرض ببضاعتهم أمام المحطة مما يسبب زحام للركاب أمام المداخل المؤدية إلى المحطة، كما رصدت "اليوم السابع" تواجد عربة فول وعربة أخرى تبيع كشرى بالكبدة، حيث تتواجد عربات الفول يوميا من الصباح الباكر حتى فترة الظهيرة، بينما تتواجد عربة الكبدة بعد فترة الظهيرة.

واشتكى مواطنون من الزحام الذى يسببه الباعة الجائلون أمام المحطة والسوق العشوائي الموجود الذى يعيق حركة دخول وخروج الركاب من المحطة وكذلك عربات الفول والكبدة، خاصة أنه يكون سوق رسمي للباعة في موقف أحمد حلمى في الاتجاه الآخر من المحطة يمكنهم الانتقال إليه والابتعاد عن إعاقة حركة دخول وخروج الركاب.

وطالب ركاب مسئولي السكة الحديد بالتحرك واتخاذ قرارات تجاه منع العشوائية الموجودة أمام محطة مصر للحفاظ على المظهر الحضارى للمحطة بجانب التيسير على الركاب أثناء دخولهم وخروجهم من المحطة والمضايقات التي يتعرضون لها مع التنسيق مع الشرطة في إيقاف هذه العشوائية.

كانت هيئة السكة الحديد أصدرت بيان رسمى أمس بخصوص استصحاب أحد الركاب "حمار " بقطار ركاب رقم 748 (نجع حمادي – الأقصر) أول أمس السبت الموافق 8 فبراير 2020.

وقالت الهيئة ، فى نص البيان من منطلق سياسة الشفافية التي تنتهجها هيئة سكك حديد مصر للتواصل مع المواطنين أنه بالتحقيق في الأمر تبين ركوب الراكب للقطار ومعه "الحمار" حيث استقل المواطن قطار ركاب رقم 748 من محطة أبنود – وهي عبارة عن رصيف فقط – وبصحبته دابة "حمار".

وأكدت هيئة السكة الحديد ،أن المواطن قام بالتشاجر مع كمسارية القطار ، وتم اخطار شرطة النقل والمواصلات بالأمر بوقته وعليه تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 189/2 لسنة 2020 أحوال قسم النقل والمواصلات بالأقصر وقيام كمسارية القطار باتخاذ الإجراءات القانونية ، ومازال الراكب محجوز للعرض على النيابة.

وجاء بيانها فى أعقاب تداول مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لـ "حمار " فى قطار ركاب متجه من الأقصر إلى مركز نجع حمادى، حيث آثارت هذه الصورة حالة من السخرية.