فى شهر التوعية بضعف البصر.. 5 طرق بسيطة هتحافظ على نظرك

كتبت فاطمة خليل

ضعف البصر من المشاكل الصحية الشائعة التي تصيب الكثير من الناس، ويحتفل العالم في شهر فبراير من كل عام بشهر التوعية بضعف البصر، في هذا التقرير نتعرف على الأشياء اليومية التي يمكنك القيام بها لتحسين رؤيتك، وفقاً لموقع "Discovery Eye Foundation".

طرق بسيطة للحفاظ على نظرك





صحة البصر

استمتع بفنجان من الشاي الأخضر



يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، مثل: فيتامينات C و E، اللوتين، والزيكسانثين، حيث تساعد في الحماية ضد الضمور البقعى وإعتام عدسة العين.

ارتداء النظارات الشمسية والقبعة



التعرض للأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يتسبب في تدهور الرؤية بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى إعتام عدسة العين والانحلال البقعي المرتبط بالعمر، وتوصي جمعية البصريات الأمريكية باستخدام النظارات الشمسية التي تمنع 99٪ على الأقل من الأشعة فوق البنفسجية وتخرج 75 - 90٪ من الضوء المرئي.

إذا كنت تخطط لقضاء الكثير من الوقت في الهواء الطلق، فمن الجيد أن تحصل على نظارة شمسية.

قم بزيادة المأكولات البحرية في نظامك الغذائي



لقد أثبتت الأحماض الدهنية أوميجا 3 أنها تعزز صحة القلب والدماغ، وكذلك تقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون، ووفقًا لدراسة نشرت في 2011 Archives of Ophthalmology ، فإن النساء اللائي تناولن أسماك التونة المعلبة ولحوم الأسماك الداكنة (الماكريل والسلمون والسردين والسمك الأزرق وسمك أبو سيف) قللوا من خطر الإصابة بنسبة 42٪ مرة واحدة في الأسبوع.

تناول أطعمة بألوان قوس قزح



مثل: الفواكه والخضروات الغنية بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك بالإضافة إلى الألياف والفيتامينات والمعادن، تحتوي الأطعمة ذات الألوان الطبيعية على مواد مقاومة للأمراض التي تعطي الفواكه والخضراوات أيضًا مجموعة من الألوان، ومن الأطعمة التي تحسن البصر: الخضروات الداكنة، البروكلي، الكوسة، البازلاء، والأطعمة الحمراء مثل الفراولة والكريز والفلفل الأحمر والتوت، والأطعمة البرتقالية تحتوي على بيتا كاروتين وتشمل الجزر واليقطين والبطاطا الحلوة والبطاطا.

ابتعد عن الشاشات على مسافة آمنة



قد يؤدي السطوع والتوهج من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون إلى إجهاد العين بعد الاستخدام المطول، وأظهرت الدراسات الحديثة أيضًا تأثيرات ضارة من الأشعة فوق البنفسجية من هذه الأجهزة، يمكن أن تشمل الأعراض الصداع، عدم وضوح الرؤية، جفاف العين أو العين الحمراء وصعوبة إعادة التركيز.