فرحة عارمة بكوريا بعد فوز Parasite بالأوسكار.. ومذيع يعتذر عن الصراخ

كتبت ريم عبد الحميد

لأول مرة فى تاريخ جائزة الأوسكار، يفوز فيلم غير ناطق بالإنجليزية بجائزة أفضل فيلم، وهو فيلم Parasite للمخرج بونج جون هو، والذى يتحدث عن الفجوة بين الأغنياء والفقراء فى كوريا الجنوبية. وتقول صحيفة الجارديان البريطانية أن الكوريين اتحدوا للاحتفال بهذا الفوز التاريخى.

وقد فاز الفيلم أيضا بجائزتى أفضل مخرج وأفضل فيلم أجنبى، ليضيف على نجاحه فى مهرجان كان العام الماضى والبافتا فى وقت سابق هذا الشهر. وقد تسبب هذا فى فرحة عارمة فى كوريا الجنوبية، حيث قامت بعض الشبكات التلفزيونية بقطع برامجها المعتادة لإذاعة خبر الجائزة، التى توقع كثير من النقاد أن يحصل عليها فيلم الحرب الأمريكى البريطنى 1917. وخلال بث حى للحفل على التلفزيون الكورى الجنوبى، اضطر مذيع للاعتذار للمشاهدين بعد أن صرخ فى اللحظة التى تم فيها الإعلان عن فوز الفيلم بأوسكار أفضل فيلم.

وقالت الجارديان، إن الأوسكار يمثلا تحولا مذهلا للمخرج بونج الذ كان قبل سنوات قليلة ماضية ضمن قائمة سوداء سرية، تم جمعها خلال عهد الرئيس المحافظ بارك جين هى، لآلاف من الفنانين والكتاب فى كوريا الجنوبية الذين يحملون آراء يسارية.

وتم حرمان 9473 فنان من التمويل الحكومى بسبب دعمهم لأحزاب سياسية أخرى وانتقادهم لسوء تعامل بارك مع مأساة عبارة سيول التى كان على متنها أكثر من 300 شخص أغلبهم من طلاب المدرسة الثانوية وغرقوا.

وعبر منصات السوشيال ميديا، اتحد الكوريون للإشادة ببونج، وأثنوا على تواضعه ونجاحه فى نقل السينما الكورية الجنوبية والآسيوية إلى جمهور عالمى فى عام تهيمن عليه ظاهرة فريق BTS لموسيقى البوب الذى يحظى بشهرة عالمية.