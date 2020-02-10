فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على أراضى إسكان الشباب فى الفرافرة

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن يوسف محمد مرزوق، رئيس الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، عن تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على قطع سكنية بتقسيمات الشباب بقرى الكفاح، مؤكدا على تلقى طلبات 350 مواطنًا للحصول على أراضى بقرية أبو بكر، و600 آخرين بقرية عثمان بن عفان، حيث إن القريتين تابعتين للوحدة المحلية لقرى الكفاح.

وأضاف، في بيان أن الوحدة المحلية تفحص حاليا طلبات المتقدمين تمهيدًا لإعلان أسماء المستفيدين وتسيمها لهما، بواقع 200 متر مربع، ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بتوفير سكن مناسب لأبناء القري، تنفيذا لتوجيهات محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، بتوفير أراضى للشباب تصلح مساكن وقابلة للزراعة كفرص عمل لهم.

ولفت إلي، أنه لن يجرى تسليم الأراضى للمنتفعين، إلا بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها، من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء، وذلك من خلال بروتوكول مع جمعية تنمية المجتمع المحلى لقرى الكفاح، فى توصيل المرافق لهذه القطع من الأراضي.

وفى سياق آخر أعلنت إدارة مركز بلاط الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الإثنين، عن صرف جوال سماد يوريا لمحصول القمح بسبب برود المناخ خلال الفترة الحالية.

أكد المهندس بخيت عبد السلام ذخيرة، مدير عام إدارة بلاط الزراعية بالوادى الجديد، أنه جرى تقديم مذكرة رسمية لمدير القطاع الزراعى بالوادى الجديد، لصرف جوال سماد يوريا لمحصول القمح هذه الفترة بسبب الظروف المناخية التى تمر بها البلاد وانخفاض شديد فى درجات الحرارة، ووافق بالفعل على صرف الجوال مع إصدار تعليمات بصرف السماد لقطاع التعاون الزراعي.

أضاف بخيت، أن الإدارة حصرت المحاصيل الشتوية بالمركز وقراه، فى ظل اتساع الرقعة الزراعية هذا العام، حيث جرى حصر 6800 فدان منزرعة بمحصول القمح، و800 بمحصول الشعير، و 75 فدانًا منزرعة بمحصول الفول البلدي، 4150 فدانًا بمحصول البرسيم الحجازي، و 3000 فدان برسيم مسقاوي.