علماء يكتشفون آثار أقدام ديناصورات جنوب غربى الصين

وكالات

أعلن فريق مكون من علماء دوليين، أنهم اكتشفوا مجموعة من الحفريات لآثار أقدام ديناصورات في وقت مبكر من العصر الجوراسي فى مقاطعة قويتشو جنوب غربى الصين.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عثر الفريق المكون من خبراء من الصين والولايات المتحدة وألمانيا، على الحفريات التى تحتوى على مسارات ديناصورات مختلفة فى حجر رملي بمحافظة خهتشانج في المقاطعة.

ووفقا لشينج لي دا، قائد فريق البحث والأستاذ المساعد فى جامعة الصين للعلوم الجيولوجية، أن هذه الأحافير يعتقد أنها لحيوانات الثيرابودات والصربوديات صغيرة ومتوسطة الحجم التى ترجع إلى وقت مبكر من العصر الجوراسي.

وتم اكتشاف 4 مسارات مع 31 أثرا لأقدام ديناصورات آكلة للحوم تتراوح حجومها بين 14 و19 سم، حيث يعتقد أن الديناصور كان يتحرك بسرعة 10 كم في الساعة بينما الثلاثة الأخرون كانوا يتحركون بسرعة 3.6 و4 و6 كم كل ساعة بالترتيب.

ويعتقد أن آثار أقدام ثيوبود آخر من ديناصور آكل للنبات، وهناك أيضا اكتشاف لمسارات مشكلة من 9 آثار أقدام لصربوديات متوسط طولها 26.8 سم.

ووفقا للعلماء، تشير الاكتشافات الجديدة إلى أن الديناصورات التي أنتجت المسارات تميزت بقدرة قوية على التحرك ونطاق واسع التنوع وأساليب سلوك معقدة. ويمكن أن تساعد على فهم الانتشار والتطور للديناصورات في أوائل العصر الجوراسي.

وقال شينج إنه أمر نادر أن نرى حفريات هيكل عظمى لديناصور ترجع إلى أوائل العصر الجوراسي فى جنوب غربي الصين، غير أن آثار الأقدام هذه ستكمل سجلات الديناصورات في نفس الفترة في المنطقة.

وقد نشرت ورقة بحثية حول الاكتشافات في المجلة الأكاديمية لعلم الأحياء التاريخي.