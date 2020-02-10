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علامات تؤكد معاناتك من نقص الفيتامينات.. نعرف عليها

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:00 ص
علامات تؤكد معاناتك من نقص الفيتامينات.. نعرف عليها تساقط الشعر-صورة ارشيفية
فاطمة ياسر

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علامات كثيرة يطلقها جمسك لإجبارك أنه يعاني من نقص بعض الفيتامينات، ويجب التعرف عليها لإمداه بها، وهذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير وفقا لموقع "thehealthy"، فهل تعلم أن ظهور قشرة في فروة الرأس  أو في الجسم يعد من علامات نقص الأحماض الدهنية،  أي الأوميجا3، وحمض ألفا، ولذا عليك تناول الأسماك مرتين في الأسبوع وتناول بذور الكتان وعين الجمل، فهي أغذية غنية بالعناصر التي يفتقدها جسمك.
 
وأكد التقرير أن تعرض الشعر للهيشان وتساقط الشعر، تعد علامة علي الإصابة بنقص في فيتامين ب، وأيضا نقص في حمض الفوليك، وفي هذه الحالة عليك الإكثار من تناول اللحوم الحمراء والسبانخ والجرجير وأيضا الحبوب الكاملة كالشوفان، والخبز والأرز، فهذه العناصر تساعد في تعويض الجسم بالعناصر التي يفتقدها.
 
وأثبتت الدراسات الطبية، أن ظهور الشيب في الشعر يعد من علامات نقص عنصر النحاس في الجسم، فيقول أوليفيا فاجنر  اخصائي تغذية،  أن عنصر النحاس يلعب  دورًا في إنتاج مادة الميلانين المسئولة عن اعطائه اللون الجيد الخالي من الشيب،  ولذا عليك الإكثار من تناول الخضروات الورقية، والخوخ والأسماك، فهي أطعمة تمد الجسم بهذا العنصر.
 
وأوضح التقرير أن الإصابة بتشققات وقروح في الفم تعد من علامات نقص فيتامين ب12،  ولذا عليك الإكثار من تناول اللحوم البيضاء كالدجاج، واللحوم الحمراء والبيض والألبان ومنتجاتها، مع تناول حبوب خاصة بفيتامين ب12، لتعويض هذا النقص بالشكل المطلوب.
 
كما أكد التقرير، ان تعرض الشخص لخشونة في الجلد وظهور نتوء فهذا يعد دليل علي  تعرضهم لنقص في نسبة الزنك وفيتامين أ، ولذا يجب تناول العناصر الغذائية  التي تحتوي علي الزنك وفيتامين أ كالحمص والجزر والدواجن و البطاطا.
 
 
 
 

تساقط الشعر

الشعر

جفاف الشعر

وصفات للشعر

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