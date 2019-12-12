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الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:58 م
خالد صلاح
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خبراء: الإجهاد والتدخين عاملان يسببان الشيب المبكر للشعر

الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:17 م
خبراء: الإجهاد والتدخين عاملان يسببان الشيب المبكر للشعر الشعر الأبيض
أ ش أ

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كشف خبراء فى مجال الصحة أن الوقوع فريسة للضغوط والإجهاد فضلا عن التدخين عاملان يسهمان بصورة كبيرة فى ظهور شيب الشعر المبكر.

وقال راجنى أوهرى، مؤسس مؤسسة (أوهريا أيورفيدا) الطبية فى نيودلهى "يقلل الإجهاد أيضًا من إمداد الأكسجين إلى فروة الرأس بالتنفس، وهو أيضًا أحد الأسباب الرئيسية للشيخوخة والشيب، والشعر الباهت".


وعلى الرغم من أن الشيخوخة أمر طبيعى، وينبغى قبولها بنعمة، لا يمكن للمرء التحكم فى عملية الشيخوخة والقلق بشأنها لن يؤدى إلا إلى زيادة الضغط.

وقالت "موييت نارانج"، خبيرة العناية بالبشرة "إن اللون الرمادي للشعر يمكن أن يحدث أيضًا بسبب التدخين"، مشيرة إلى أن لدى الأشخاص الذين يدخنون بانتظام فرصا أكبر للشيب المبكر، كما يمكن أن يكون هناك نقص فى التغذية، فالنظام الغذائي المنخفض فى الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدى إلى الشيب فى وقت مبكر.

ويعد زيت" الأيورفيدا" مفيدا لإبطاء الشيب في حال استخدامه بانتظام، حيث يؤخر ظهور اللون الرمادي في سن الشيخوخة .. وتساعد مكونات الزيت على الحفاظ على صبغة الشعر سليمة .. كما تكافح بذور البصل ، والحناء والسمسم ، فضلا عن أوراق الكارى ظهور الشيب.

وشدد الباحثون على أن الحمية الغذائية الغنية بفيتامينى B12 ، B9 ، وعنصر الحديد ، و حمض الفوليك. يساعد على مكافحة الشيب .. كما وجد أن تناول البنجر والخضراوات الورقية والمكسرات مثل اللوز ، الجوز وبذور السمسم يسهم أيضا في تأجيل ظهور الشيب.


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اسباب ظهور الشعر الابيض

اسباب الشيب المبكر

التدخين

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