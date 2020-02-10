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علاج سرعة القذف بالدواء والدعم النفسي

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:00 ص
علاج سرعة القذف بالدواء والدعم النفسي أرشيفية
فاطمة ياسر

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سرعة القذف مشكلة تعاني منها نسبة كبيرة من الرجال، وسرعة القذف تعني خروج السائل المنوي للرجل في وقت مبكر جدًا عند الجماع، وهذا الأمر يعد مشكلة يجب السعى لعلاجها بشكل سريع، فهناك العديد من العلاجات لسرعة القذف وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقًا لموقع "healthline".

أوضح التقرير أن بعض الرجال الذين يعانون من سرعة القذف هم في حقيقة الأمر يخرج منهم السائل المنوي قبل إتمام العلاقة الحميمة أو فور البدا بها، وهنا يطلق علي هذا الرجل أنه يعاني بالفعل من سرعة القذف.

علاج سرعة القذف
علاج سرعة القذف

وقدم التقرير العديد من أعراض سرعة القذف عند الرجال، ومنها تعرض الرجال في عدم قدرة الرجل على تأخير خروج السائل المنوي، وأيضًا تعرض الشخص للتأثير النفسي للشخص، كالإصابة بالإحباط أو التوتر أو القلق، فهذا الأمر يجعل الرجل أكثر عرضة للإصابة بسرعة القذف.

وأيضا أوضح التقرير أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بسرعة القذف، ومنها عوامل نفسية وأخرى عضوية، ومنها:

-العوامل النفسية هي:

 الشعور الدائم بالتوتر والقلق يعد من الأمور التي تزيد من فرص الإصابة بسرعة القذف.

الشعور بالخوف غير المبرر يكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بسرعة القذف.

أوضح التقرير، أن الشعور والإحساس بالذنب أيضًا من العوامل النفسية التي تزيد الإصابة بسرعة القذف.

من أبرز الأسباب النفسية المؤدية للإصابة بسرعة القذف هي التعرض لمشاكل في العلاقات الزوجية، فهي من الأمور التي تزيد من الشعور بالاضطرابات المؤدية لسرعة القذف.

-العوامل العضوية هي:

 الإصابة بخلل في الهرمونات الذكورية، تعد من الأمور المسببة للإصابة بسرعة القذف.

الإصابة باضطرابات في  الغدة الدرقية، كالإصابة بارتفاع نسبتها أو قلتها تعد من الأمور المسببة للإصابة بسرعة القذف عند الرجل.

 التعرض للإصابة باضطرابات في غدة البروستاتا تزيد من فرص الإصابة بسرعة القذف عند الرجل.

الإصابة بأمراض القلب تزيد من فرص الإصابة بسرعة القذف.

كما أوضحت العديد من الدراسات الطبية، أن الإصابة بمرض السكر قد تكون من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بسرعة القذف عند الرجل.

وأيضًا الإصابة بضغط الدم تعد من الأمور المسببة للإصابة بسرعة القذف.

ما هو علاج سرعة القذف
ما هو علاج سرعة القذف

 

علاج سرعة القذف
 

وقدم التقرير علاج سرعة القذف، ومنها العلاج خلال العلاقة الحميمة، وأيضا الدوائي والأخر النفسي.

وتحدث التقرير عن  العلاج خلال العلاقة الحميمة، ومنها عند شعور الرجل بالقذف عليه الضغط المباشر علي العضو الذكري حتي يقل تدفق الدم  وتقليل فرص القذف السريع.

أما  العلاج الدوائي فيعتمد علي مضادات الأكتئاب التي تساهم في تقليل سرعة القذف بشكل سريع، وأيضًا هنا بعض المراهم الطبية التي تساهم في فقدان الإحساس وتأخر القذف عند الرجل.

وأخيرًا العلاج النفسي يعتمد علي تجنب التوتر والقلق، والابتعاد عن الأشياء التي تزيد من شعورك بالعديد من الاضطرابات  النفسية.

 


سرعة القذف

علاج سرعة القذف

اسباب سرعة القذف

اعراض سرعة القذف

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