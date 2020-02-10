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طقس الخليج..ثلوج خفيفة على مرتفعات السعودية وأمطار بالإمارات ورياح فى البحرين

الإثنين، 10 فبراير 2020 08:00 ص
طقس الخليج..ثلوج خفيفة على مرتفعات السعودية وأمطار بالإمارات ورياح فى البحرين طقس الخليج
كتب وكالات

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تشهد حالة طقس، فى منطقة الخليج، اليوم الأثنين، جو بارد فى أغلب الأنحاء، حيث توقعت الأرصاد السعودية تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتى الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق .

وفى الإمارات، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية و انخفاض فى درجات الحرارة الطقس أما الطقس فى البحرين بارد ومُغبر مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق .

ولمزيد من التفاصيل:_
 

السعودية

 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس فى السعودية سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتى الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى، فى حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.


 

 

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات، أن يكون الطقس اليوم مغبرا و غائما جزئياً إلى غائم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية و انخفاض فى درجات الحرارة يكون ملحوظاً غرباً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر مساءً، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة خاصة غرباً.

حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 إلى 35 تصل إلى 45 كم/ س على البحر.

 

و يكون الموج فى الخليج العربى متوسطا يصبح مضطربا ليلاً غرباً.. و يحدث المد الأول عند الساعة 13:33 والمد الثانى عند الساعة 03:21 والجزر الأول عند الساعة 20:40 والجزر الثانى عند الساعة 08:09 .

 

و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. و يحدث المد الأول عند الساعة 10:04 و المد الثانى عند 23:15 و الجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثانى عند الساعة 05:17 .


 

 

 

 

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس فى البحرين، اليوم الأحد سيكون غائما جزئيا أحيانا مع تصاعد الأتربة فى بعض المناطق اليوم.

الرياح جنوبية شرقية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17  عقدة ثم تتحول إلى شمالية غربية فى وقت لاحق من الليل وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا، وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، الرطوبة النسبية العظمى 80% الصغرى 25 %.، شروق الشمس فى الساعة 06:25 صباحا وغروبها فى الساعة 05:15 مساءا.


 

 


طقس الخليج

ثلوج خفيفة

السعودية

الإمارات

البحرين

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