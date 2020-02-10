طرائف ولى عهد دبى.. الإبل تستجيب لنداءات الشيخ حمدان وتذهب إليه داخل سيارته

كتب محمد تهامى زكى

يوما بعد يوم، يؤكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، على عشقه للحيوانات خاصة الإبل والخيول، وهو ما ظهر خلال الفيديو الذى نشره ولى العهد، عبر حسابه الرسمى على Yنستجرام.

وظهر ولى العهد فى الفيديو، وهو يداعب الإبل، بل الأغرب أنه ينادى على الجِمال بأسمائهم وبالفعل تستجيب له وتذهب إليه وهو جالس داخل سيارته.

يذكر أن ولى عهد دبى، فاز مؤخرا بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة فى محافظة العلا بالمملكة، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى.

وقال حمدان فى تغريده عبر حسابه على تويتر: "فخور بالمشاركة مع فرسان الإمارات فى منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل فى محافظة العلا بالمملكة.. تاريخ حضارى وانسانى ومستقبل مشرق فى ظل خادم الحرمين الشريفين وولى عهده".

واحتفى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، بفوز نجله حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، ببطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة فى محافظة العلا، بالمملكة العربية السعودية، قائلا:" فرحتنا بزيارة المملكة ولقاء أحبابنا أكبر من فرحة الفوز".

وفاز الفريق الإماراتى بكأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل "ملتقى الفرسان" 2020، ويقوده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى، الذى تسلم كأس المركز الأول بحضور والده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، وبعد تسليم الجوائز للفرق الفائزة حمل حاكم دبى علم السعودية، فيما حمل المنظمون على الطرف الآخر علم الإمارات، تعبيرًا عن وحدة البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا.

واحتفالًا بالفوز بالمركز الأول فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل، ارتدى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تيشيرت بألوان وشعار علم المملكة العربية السعودية، إضافة إلى ارتدائه قبعة مكتوب عليها حروف اسم المملكة باللغة الإنجليزية "KSA"، ونشر صورته مرتديًا هذه الملابس عبر حسابه على إنستجرام، كما نشر مقاطع فيديو تظهر جمال الطبيعة الساحرة فى صحراء العلا بالمملكة العربية السعودية، حيث أقيمت فعاليات كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمل.