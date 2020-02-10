ضبط 1290 طن سجق غير صالح للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأثنين، من ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة.

وأضاف البيان الصادر اليوم من مديرية التموين بالإسكندرية، أنه تم ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية، وضبط بحوزته 1,290 طن سجق ومفروم لحوم، معبأة داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المشاركة فى الحملة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك ضمن نتائج جهود الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق بمختلف المحافظات خلال 24 ساعة، وإتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق ضبط (940) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

ويذكر أنه قد شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات تفتيشية مكثفة على الأحياء المختلفة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

قامت الإدارات التموينية المختلفة بحملات موسعة على مستوى الإدارات أسفرت عن ضبط نحو 150 مخالفة تموينية بحملات مكثفة بالأحياء.

وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية اليوم إلى أن إدارة تموين وسط برئاسة طه زيتون مدير الإدارة، قد قامت بشن حملة مكبرة أسفرت عن تحرير عدد 16 محضرا متنوعا للمخابز المخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 6 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، كما تم سحب عينات دقيق بلدى وقمح وردة ناعمة من المطاحن للتحليل.

على الجانب الآخر قامت ادارة تموين العامرية برئاسة جابر السيد مدير الإدارة، بتحرير عدد 14 محاضر متنوعة لمخابز مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن وعدد 5 محاضر توقف لمخابز بلدية.

كما قامت إدارة العجمى برئاسة محمد الطباخ مدير الإدارة ، بتحرير عدد 23 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن و10 محاضر لمخابز بلدية متوقفة عن العمل بدون اذن مسبق من التموين ، 3 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع التموينية لبدالين تموين ، محضر عدم حمل شهادات صحية، 3 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.