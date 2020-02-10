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ضبط المتهم بذبح صاحب مزرعة دواجن فى طوخ بالشرقية

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:31 ص
ضبط المتهم بذبح صاحب مزرعة دواجن فى طوخ بالشرقية ضبط متهم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، من كشف غموض واقعة العثور على صاحب مزرعة دواجن مقتولا داخل مزرعته بعزبة "ليكو" التابعة لقرية طوخ، وتم ضبط المتهم وبعرضه على نيابة أبوكبير، قررت برئاسة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على المدعو "محمد م ع" 29 سنة، مُقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وصاحب مزرعة دواجن بناحية عزبة "ليكو" التابعة لقرية "طوخ" بأبو كبير، جثةً هامدة، داخل المزرعة ملكه مسجاة على جانبها الأيمن أعلى كمية من التبن وبها جروح طعنية بالرقبة وقطعية متفرقة وموثوق اليدين والقدمين ومكمم بشريط لاصق، والعثور على متعلقاته الشخصية ومبلغ 3 آلاف جنيه وسلاح أبيض "نصل سكين بدون مقبض عليه آثار دماء" داخل إحدى غرف المزرعة.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية عن تحديد مرتكب الواقعة عامل بالمزرعة، (عامل سن 25 له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها، واعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه بسبب رغبة الأخير فى خصم مبلغ مالى من أجره لتعرضه لخسارة مادية فى تجارة الدواجن، بدعوى إهماله فى عمله، مما آثار حفيظته، فقام بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين "برقبته، ثم قام بتكبيله بالحبال وتكميم فمه بشريط لاصق، وعاود التعدى عليه بالسلاح الأبيض مرة أُخرى، فأودى بحياته، وعقب ذلك استولى على مبلغ 17 ألف جنيه من المزرعة، وهرب تاركاً السلاح الأبيض المستخدم بمحل الواقعة، وقام بشراء هاتف محمول وساعة يد من متحصلات السرقة، تم بإرشاده ضبط (مبلغ 7700 جنيه- الهاتف والساعة - سلاح نارى "فرد خرطوش")، بمسكنه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.


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