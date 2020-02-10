صور.. نائب محافظ الأقصر يلتقى 55 شكوى فى الصحة والتعليم والإسكان والزراعة

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، انعقاد "اليوم المفتوح" بديوان عام المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية ومديرى الإدارات والمديريات والمسئولين بالمراكز والمدن، وتم خلال الاجتماع بحث وعرض عدداً من المشكلات والشكاوى المقدمة من قبل الأهالى حيث تم بحث ما يزيد عن 55 طلب تضمنت عدة موضوعات، وتم مناقشة أفضل الحلول للمشكلات مع المسئولين وجهات الاختصاص.

وشدد خيرى على كافة المسئولين دراسة وبحث شكاوى المواطنين وتسهيل إجراءات حل هذه المشكلات، وذلك وفقا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، جدير بالذكر أن اليوم المفتوح يعقد بشكل أسبوعى فى الديوان العام بمحافظة الأقصر لبحث مشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف المجالات لضمان حصولهم على مختلف الخدمات بجودة عالية.

وتم خلال الفعاليات عرض عدد كبير من شكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف المجالات كالصحة والتعليم والزراعة والقوى العاملة والإسكان، وطلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضى وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق.

وكان قد عقد اللواء أشرف موافى سكرتير عام محافظة الأقصر، الأسبوع الماضى، فعاليات اللقاء الأسبوعى "اليوم المفتوح"، وذلك للمساهمة فى بحث مطالب وحل شكاوى المواطنين، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثليهم بالمحافظة، وشهد اللقاء عرض عدد كبير من شكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف المجالات كالصحة والتعليم والزراعة والقوى العاملة والإسكان وغيرها بالاضافة الى طلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضى وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق، وأكد أن كل الطلبات المقدمة ستخضع إلى الفحص لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم.

كما عقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، فعاليات لقاء "اليوم المفتوح" والذى يعقد بصورة دورية، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك لبحث مطالب المواطنين واحتياجاتهم، ووضع الحلول الفورية والملائمة لمشكلاتهم، بحضور كلا من حجازى النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، ومسئولى الإدارات الخدمية بالمدينة، حيث شهد اللقاء عرض عدد من شكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف المجالات كالصحة والتعليم والزراعة والقوى العاملة والإسكان وغيرها، ومن جانبه، أكد رئيس مركز القرنة أن كل الطلبات المقدمة ستخضع للفحص لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين، مشدداً على سرعة الاستجابة للطلبات القانونية المقدمة من المواطنين.



نائب محافظ الأقصر يتلقى 55 طلب لمشكلات في الصحة والتعليم والإسكان والزراعة



نائب محافظ الأقصر يتلقى 55 طلب لمشكلات في الصحة والتعليم والإسكان والزراعة