صور.. مستشفى مؤقت فى مدينة ووهان مركز تفشى الفيروس بالصين

وكالات

اتخذت بلدان العالم المختلفة، الإجراءات الإحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا على أراضيها، وحرص المواطنين في كل مكان على إرتداء المواد الوقائية من الفيروس مثل الكمامات، إلا أن الأمر مختلف على العاملين في المستشفيات التي تتخصص في إجراء الفحوصات وتقديم الرعاية لمن أصابهم الفيروس.

خطر الفيروس موجود في كل مكان على سطح الأرض، فليس هناك أمنين من الإصابة به، بعد تفشيه بسرعة هائلة وظهوره في بلدان مختلفة بمختلف الأرجاء، لذا فإن الخطر مضاعف وفرصة الإصابة أكبر للعاملين بالمستشفيات التي ترعى مصابى كورونا، وتحديدا في بدا المنشأ للفيروس وهى ووهان الصينية.

ونشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صورا للمستشفى المؤقت في ووهان الصينية، وكيفية تقديم الرعاية بداخلها وخطورة الأمر على العاملين الذين يراهنون بحياتهم في سبيل تقديم رسالة نبيلة وهى إنقاذ أرواح البشر في الصين وكل العالم بتقديم رعاية وعلاج لمن أصابهم الفيروس القاتل.

كانت تقارير، كشفت أن الحكومة الصينية طورت تطبيقا جديدا بالتعاون مع شركة تكنولوجية، لتحذير المستخدمين عندما يكونون فى خطر التقاط فيروس "كورونا"، الذى أودى بحياة أكثر من 900 شخص، وأوضحت وكالة Xinhua الصينية، اليوم الاثنين 10 فبراير، أن "كاشف الاتصال الوثيق" أصبح متاحا للمستخدمين الصينيين، ولا يتطلب سوى أسمائهم وأرقام هواتفهم ومعرف التثبيت. ثم يتيح التطبيق للمستخدم معرفة إن كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس 2019-nCoV الفتاك.

وتعاون المكتب العام لمجلس الدولة مع اللجنة الوطنية للصحة (NHC)، ومجموعة شركات تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية (CETC) المملوكة للحكومة، لتصميم التطبيق المنقذ للحياة، حسب روسيا اليوم.

ومن غير الواضح كيف يعمل التطبيق ومدى دقته، حيث قالت NHC إن "الاتصال الوثيق" يشير إلى شخص- دون حماية- يشارك المكتب نفسه أو الفصل الدراسى أو المنزل، مع مرضى فيروس "كورونا" المؤكدين، أو سافر معهم فى الرحلة نفسها .

وهذا لا يعد الحل الأول المتاح عبر الشبكة العنكبوتية، الذى صُمم أثناء تفشي" كورونا" الجديد، إذ قدمت Qihoo 360، أكبر شركة للأمن السيبرانى فى الصين، تطبيقا يتيح للمستخدمين التحقق مما إذا كانوا يسافرون بالطائرة أو بالقطار نفسه، مع شخص أصيب بالفيروس.