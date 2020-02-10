سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مستشفى مؤقت فى مدينة ووهان مركز تفشى الفيروس بالصين

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:48 م
صور.. مستشفى مؤقت فى مدينة ووهان مركز تفشى الفيروس بالصين مستشفى مؤقت فى ووهان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت بلدان العالم المختلفة، الإجراءات الإحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا على أراضيها، وحرص المواطنين في كل مكان على إرتداء المواد الوقائية من الفيروس مثل الكمامات، إلا أن الأمر مختلف على العاملين في المستشفيات التي تتخصص في إجراء الفحوصات وتقديم الرعاية لمن أصابهم الفيروس.

Annotation 2020-02-10 124402
خطر الفيروس موجود في كل مكان على سطح الأرض، فليس هناك أمنين من الإصابة به، بعد تفشيه بسرعة هائلة وظهوره في بلدان مختلفة بمختلف الأرجاء، لذا فإن الخطر مضاعف وفرصة الإصابة أكبر للعاملين بالمستشفيات التي ترعى مصابى كورونا، وتحديدا في بدا المنشأ للفيروس وهى ووهان الصينية.
Annotation 2020-02-10 124429

ونشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صورا للمستشفى المؤقت في ووهان الصينية، وكيفية تقديم الرعاية بداخلها وخطورة الأمر على العاملين الذين يراهنون بحياتهم في سبيل تقديم رسالة نبيلة وهى إنقاذ أرواح البشر في الصين وكل العالم بتقديم رعاية وعلاج لمن أصابهم الفيروس القاتل.

Annotation 2020-02-10 124458

كانت تقارير، كشفت أن الحكومة الصينية طورت تطبيقا جديدا بالتعاون مع شركة تكنولوجية، لتحذير المستخدمين عندما يكونون فى خطر التقاط فيروس "كورونا"، الذى أودى بحياة أكثر من 900 شخص، وأوضحت وكالة Xinhua الصينية، اليوم الاثنين 10 فبراير، أن "كاشف الاتصال الوثيق" أصبح متاحا للمستخدمين الصينيين، ولا يتطلب سوى أسمائهم وأرقام هواتفهم ومعرف التثبيت. ثم يتيح التطبيق للمستخدم معرفة إن كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس 2019-nCoV الفتاك.

Annotation 2020-02-10 124527

وتعاون المكتب العام لمجلس الدولة مع اللجنة الوطنية  للصحة (NHC)، ومجموعة شركات تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية (CETC) المملوكة للحكومة، لتصميم التطبيق المنقذ للحياة، حسب روسيا اليوم.

Annotation 2020-02-10 124600
 
ومن غير الواضح كيف يعمل التطبيق ومدى دقته، حيث قالت NHC إن "الاتصال الوثيق" يشير إلى شخص- دون حماية- يشارك المكتب نفسه أو الفصل الدراسى أو المنزل، مع مرضى فيروس "كورونا" المؤكدين، أو سافر معهم فى الرحلة نفسها.

وهذا لا يعد الحل الأول المتاح عبر الشبكة العنكبوتية، الذى صُمم أثناء تفشي" كورونا" الجديد، إذ قدمت Qihoo 360، أكبر شركة للأمن السيبرانى فى الصين، تطبيقا يتيح للمستخدمين التحقق مما إذا كانوا يسافرون بالطائرة أو بالقطار نفسه، مع شخص أصيب بالفيروس.


ووهان

الصين

كورونا

فيروس كورونا

اخبار الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة