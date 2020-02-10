صور.. مستشفى مؤقت فى مدينة ووهان مركز تفشى الفيروس بالصين

اتخذت بلدان العالم المختلفة، الإجراءات الإحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا على أراضيها، وحرص المواطنين في كل مكان على إرتداء المواد الوقائية من الفيروس مثل الكمامات، إلا أن الأمر مختلف على العاملين في المستشفيات التي تتخصص في إجراء الفحوصات وتقديم الرعاية لمن أصابهم الفيروس.
ونشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صورا للمستشفى المؤقت في ووهان الصينية، وكيفية تقديم الرعاية بداخلها وخطورة الأمر على العاملين الذين يراهنون بحياتهم في سبيل تقديم رسالة نبيلة وهى إنقاذ أرواح البشر في الصين وكل العالم بتقديم رعاية وعلاج لمن أصابهم الفيروس القاتل.
كانت تقارير، كشفت أن الحكومة الصينية طورت تطبيقا جديدا بالتعاون مع شركة تكنولوجية، لتحذير المستخدمين عندما يكونون فى خطر التقاط فيروس "كورونا"، الذى أودى بحياة أكثر من 900 شخص، وأوضحت وكالة Xinhua الصينية، اليوم الاثنين 10 فبراير، أن "كاشف الاتصال الوثيق" أصبح متاحا للمستخدمين الصينيين، ولا يتطلب سوى أسمائهم وأرقام هواتفهم ومعرف التثبيت. ثم يتيح التطبيق للمستخدم معرفة إن كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس 2019-nCoV الفتاك.
وتعاون المكتب العام لمجلس الدولة مع اللجنة الوطنية للصحة (NHC)، ومجموعة شركات تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية (CETC) المملوكة للحكومة، لتصميم التطبيق المنقذ للحياة، حسب روسيا اليوم.
وهذا لا يعد الحل الأول المتاح عبر الشبكة العنكبوتية، الذى صُمم أثناء تفشي" كورونا" الجديد، إذ قدمت Qihoo 360، أكبر شركة للأمن السيبرانى فى الصين، تطبيقا يتيح للمستخدمين التحقق مما إذا كانوا يسافرون بالطائرة أو بالقطار نفسه، مع شخص أصيب بالفيروس.
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