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صور.. محافظ الغربية يطلق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية للطلاب

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:49 م
صور.. محافظ الغربية يطلق مبادرة علاج أمراض سوء التغذية للطلاب الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ إنطلاق أعمال مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية " الانيميا – السمنة – قصر القامة " تحت شعار (جيل بكرة يكبر بصحة) والتى تعد ضمن مبادرة 100 مليون صحة، جاء ذلك خلال جولتهما التفقدية صباح اليوم بمدارس الامام الشافعى الرسمية للغات ومدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية المشتركة ومدرسة الاصلاح الابتدائية المشتركة بحضور وكلاء وزارات التربية والتعليم والتأمين الصحى والصحة.

وخلال الجولة تابع محافظ الغربية ونائبة أعمال الكشف على الطلاب وتسجيل البيانات والاحصائيات على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة والتى انطلقت اليوم بالمحافظة وتستمر حتى 20 ابريل القادم وتستهدف اجراء تحاليل الانيميا وقياس الطول والوزن لعدد 700 الف طالب بالمدارس الابتدائية (حكومى وخاص وأزهر).

وفى السياق ذاته أكد محافظ الغربية على القائمين بإجراءات الفحوصات الطبية بتحرى الدقة والتسجيل الدقيق للنتائج وأيضاً العمل على توعية الطلاب بالاهتمام بصحتهم العامة لخلق أجيال أصحاء يخدمون الوطن. مشيراً أن التعليم والصحة هما ركيزة بناء أى مجتمع متحضر.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الغربية على ضرورة التخلص الأمن من النفايات الناتجة عن عملية فحص التلاميذ خلال المبادرة بنقلها خارج المدارس إلى الوحدات الصحية ليتم التخلص منها بطريقة أمنه.

وخلال الزيارة شارك محافظ الغربية ونائبة طلاب مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية المشتركة فى حصة التربية الرياضية كما شهدا فقرات فنية متميزة من طلاب طالبات المدارس.

وكان قد تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بطنطا للوقوف على مراحل انتاج الوجبات المدرسية، جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

وخلال الجولة تابع محافظ الغربية مراحل انتاج الوجبة المدرسية حيث أكد على أهمية اتباع كافة الاشتراطات الصحية التي تضمن انتاج غذاء صحى آمن للطلاب، مشيرا إلى أهمية مراجعة صلاحية المواد الخام قبل دخولها مراحل التصنيع للتأكد من صلاحيتها.

 

 

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مبادرة رئيس الجمهورية 100مليون صحة

مبادرة الكشف غن أمراض السمنة والتقزم

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