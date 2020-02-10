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صور.. قطع المياه عن حى غرب سوهاج لإصلاح خط مياه 12 بوصة بميدان العروبة

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:21 م
صور.. قطع المياه عن حى غرب سوهاج لإصلاح خط مياه 12 بوصة بميدان العروبة قطع المياه عن حى غرب سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن حى غرب سوهاج لإصلاح خط مياه قطر 12 بوصة تم كسره أثناء أعمال إنشاء كوبرى الثقافة العلوى وأن فرق الصيانة والشبكات تقوم حاليا بأعمال الحفر لإصلاح الخط المكسور.

 

 كان اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن مدينة اخميم بداية من ميدان الصينية بطريق سوهاج اخميم وحتى الخلوة وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء الاثنين الموافق 10 فبراير الجاري وحتى الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 ولمدة 12 ساعة لإجراء اعمال الصيانة لخط مياه قطر 14 بوصة بجوار بنك مصر القديم.

 

 

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

 

 

كانت اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج  قد كرمت اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك لمجهوداته في الارتقاء بمستوى العاملين صرح بذلك الدقيش عبد العزيز دقيش رئيس اللجنة النقابية وأوضح أن التكريم جاء عرفاناً بالجميل لرئيس الشركة الذى يسعى دائما الاهتمام بالعاملين.

 

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى ان الشركة قامت بتوفير مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية للعاملين لحمايتهم من إخطار العمل كما انه لأول مرة تم إقرار العلاوة التشجيعية ومنح ذوى الاحتياجات الخاصة زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي لقيمة الضرائب المطبقة عليهم بنسبة 50%  وإعادة التعاقد مع العاملين المؤقتين بالدرجة الأعلى حال توافر مضى المدة الزمنية المساوية لترقية زملائهم الدائمين وذلك بعد اجتياز برنامج المسار الوظيفي وكذلك اقرار نظام الرعاية الصحية الخاصة للعاملين والاهتمام بتأهيل العاملين وصقل مهاراتهم من خلال تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتنوعة والتي بلغ عددها 592 برنامج منها برامج فنية ومالية وادارية ونظم وتكنولوجيا المعلومات وبلغ عدد المستفيدين من تلك البرامج التدريبية 8780 متدرب هذا بالإضافة الى الاهتمام بتبادل الخبرات مع المجتمع الإقليمي والدولي من خلال سفر العديد من العاملين لعدة دول مثل الاردن وتونس والامارات والمانيا وفرنسا وغيرها من الدول لتعريفهم بكيفية ادارة هذا المرفق وفقاً للأنظمة العالمية.

 

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سوهاج

الصرف الصحى

العروبة

خط مياه

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