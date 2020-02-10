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صور .. قطاع الأحوال المدنية يستقبل طلاب الجامعات المصرية

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:49 م
صور .. قطاع الأحوال المدنية يستقبل طلاب الجامعات المصرية استقبال طلاب المدارس بالاحوال المدنيه
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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استقبل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، عدد من طلاب الجامعات، لتعريفهم بجهود القطاع فى مجال تطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والعمل على استحداث وسائل تقنية متطورة تتيح للمواطنين استخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية فى سهولة ويسر.

ومن جانبهم توجه الطلاب الزائرين عن شكرهم لوزارة الداخلية لتنظيم هذه الزيارة مؤكدين تقديرهم العميق، وإشادتهم البالغة بجهود أجهزة وزارة الداخية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

الاحوال 2
جانب من الجولة
الاحوال المدنية
استقبال طلاب المدارس بالاحوال المدنيه
 

يأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتحقيق رسالة الأمن لاسيما الحرص على تحقيق الأمن الاجتماعي وتوطيد أواصر الترابط والدمج بين الشباب وتبصيرهم بالدور الحيوى لكافة أجهزة وزارة الداخلية، وغرس السلوكيات الإيجابية والوعى الأمنى لديهم، وذلك من خلال تفعيل المبادرات والزيارات المختلفة للتعرف على دور رجال الشرطة فى تحقيق رسالة الأمن ودور أجهزة وزارة الداخلية فى تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين.

وحرصت وزارة الداخلية على التوسع فى ماكينة القطاعات الشرطية الخدمية، بما يخدم المواطن، ويخفف العبء عن كاهله، بناءً على توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وامتدادًا لهذا النهج، حرص قطاع الأحوال المدنية على توفير مقر له بأحد الموالات بالقاهرة الكبرى، وذلك لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بأسلوب ممكين، وذلك عقب ظهور عددًا من ماكينات الأحوال المدنية الجديدة بعدة أماكن جغرافية تسهيلًا على المواطنين.

ونفذت وزارة الداخلية منظومة ماكينات آلية ذكية مرتبطة بقاعدة البيانات بقطاع الأحوال المدنية لطباعة مصدرات القطاع على أن تشمل المرحلة الأولى استخراج شهادات الميلاد عقب التأكد من شخصية المواطن، وذلك من خلال إدخال بيانات المتقدم (الرقم القومى - رقم المصنع الموجود على جسم بطاقة الرقم القومى أسفل الصورة - اسم الأم كما ورد بشهادة الميلاد) بالإضافة إلى سداد مبلغ (50 جنيها) قيمة الرسوم يتم سدادها نقديًا بالماكينة فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والعمل على استحداث وسائل تقنية تتيح للمواطنين استخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية فى سهولة ويسر.

وشهدت المرحلة الأولى توفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى بديوان عام قطاع الأحوال المدنية ( بالعباسية ) وميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول") ومطار شرم الشيخ (صالة سفر "1") ومطار الغردقة (صالة سفر "2"). وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

 ويمكن للمواطن اتباع عددًا من الخطوات الأساسية لاستخراج شهادات الميلاد فى أقل من 5 دقائق فقط من ماكينة الأحوال المدنية الجديدة:


الأحوال المدنيه

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