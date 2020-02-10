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صور.. ضبط مخزن أدوات مكتبية بدون ترخيص بالمقطم

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:44 م
صور.. ضبط مخزن أدوات مكتبية بدون ترخيص بالمقطم المضبوطات
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض من ضبط مخزن أدوات مكتبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المقطم، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموین، من ضبط "ب. ز"، 31 سنة، مسئول عن مخزن أدوات مكتبیة كائن بدائرة قسم شرطة المقطم لإدارته المخزن بدون ترخیص وحیازته كمیات كبیرة من الأدوات المكتبیة مجھولة المصدر بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

 

 وعثر بداخل المخزن على " 89040قطعة أدوات مكتبیة ( قلم، برایة، دبابیس،6500 استیكة، مسطرة، رزمة ورق تصویر، أقلام حافظة 500 ، 400 لصق ماكینة، 27 قلم " منتھیة الصلاحیة "36 حبارة" منتھیة الصلاحیة "،10عبوة صمغ" منتھیة الصلاحیة "وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

 

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مستودع لبيعه 500 أسطوانة بوتاجاز أزيد من اسعارها الأصلية بالسيدة زينب، وتحرر محضر بالواقعة.

 

ونجحت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى (500) أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ببيعها بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية (67500) جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التموين مخزن ادوات مكتبية (13)
 

التموين مخزن ادوات مكتبية (15)
 

التموين مخزن ادوات مكتبية (16)
 

التموين مخزن ادوات مكتبية (17)
 

التموين مخزن ادوات مكتبية (18)
 

التموين مخزن ادوات مكتبية (19)
 

التموين مخزن ادوات مكتبية (20)
 

التموين مخزن ادوات مكتبية (21)
 

التموين مخزن ادوات مكتبية (22)
 
 

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