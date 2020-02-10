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صور.. ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسى مطروح

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:05 م
صور.. ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسى مطروح ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسي مطروح
مطروح – حسن مشالي

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شن مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم الاثنين، حملة مكبرة لضبط مخالفات البناء، والمعدات الغير مرخصة المستخدمة فى أعمال البناء المخالفة الجديدة، بالأحياء والشوارع والميادين، وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على معدات وأدوات بناء للعمل بدون ترخيص، بشارع المديرين بمنطقة كورنيش المدينة، من خلال الحملة التى أشرف عليها محمد مصطفى وناصر النجار نواب رئيس المدينة وإبراهيم دياب مدير إدارة تحسين البيئة بمشاركة شرطة المرافق والإدارات المعنية بمجلس المدينة.

وقال اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه أثناء المرور اليومى للحملات المكبرة على كورنيش المدينة والشوارع المجاورة، تبين وجود أعمال بناء بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات، تم التحفظ على معدات البناء، وتحرير مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المبانى المخالفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالدفع بحملات مكبرة لإزالة المخالفات، والحفاظ على المظهر الحضاري، وفرض هيبة الدولة من خلال تنفيذ القانون.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، على استمرار الحملات المكبرة للتصدى لمخالفات البناء والتعديات، لضمان تحقيق الالتزام وفرض الانضباط بالشارع، للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.

وناشد رئيس المدينة المواطنين بعدم البناء بدون ترخيص بالمخالفة للقانون للحفاظ على المظهر والشكل السياحى للمدينة.

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مديرية الأمن وأقسام الشرطة، جهود إزالة التعديات على أراضى الدولة واستردادها، فى إطار الموجة 15، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، والتصدى بكل حزم لكل أشكال التعدى على أراضى الدولة والحفاظ على حق الشعب، ونجحت الحملات المكبرة، فى استرداد 157 فدان أراضى بناء وإزالة التعديات عليها، بمراكز ومدن مرسى مطروح، النجيلة، العلمين، سيدى برانى.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، المواطنين، بعدم البناء على الأراضى المملوكة للدولة بكافة أنواعها مستقبلاً كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.

ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسي مطروح (1)
ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسي مطروح

 

ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسي مطروح (2)
ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسي مطروح 

 

ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسي مطروح (3)
ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسي مطروح

 

ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسي مطروح (4)
ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسي مطروح

 

ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسي مطروح (5)
ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسي مطروح

 

ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسي مطروح (6)
ضبط مخالفات بناء ومعدات تعمل بدون ترخيص بمنطقة كورنيش مرسي مطروح

 


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