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صور.. تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:09 م
صور.. تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة محافظ المنيا يتفقد تطوير مستشفى التأمين الصحى
المنيا - فريق المحافظات

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قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن تحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات للمواطنين، مؤكدا حرصه الدائم على دعم المنظومة الصحية بكل قطاعاتها، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالى المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمستشفى التأمين الصحى، يرافقه الدكتور محمود محمد الصاوي، مدير عام التأمين الصحى "فرع المنيا"، وذلك للوقوف على آخر أعمال التطوير التى تشهدها المستشفى، وللمتابعة على أرض الواقع مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فورى لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.

وتابع المحافظ، العمل داخل عدد من أقسام المستشفى، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى طبقًا للمواعيد المحددة مع إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، لتلبية احتياجات المرضى، والتخفيف من معاناتهم، والقضاء على قائمة الانتظار الخاصة بالحالات المرضية المشابهة بالمستشفيات الأخرى.

وتفقد المحافظ الحديقة الخلفية الملاصقة للمستشفى، وذلك لبحث الاستفادة منها واستغلالها فى أعمال التطوير، لتركيب أجهزة التكييف المركزى، وإنشاء مكتب واستراحات لخدمة المرضى، موجها بسرعة دراسة الاقتراح وتنفيذه لخدمة المرضى والمترددين على المستشفى، والتى تخدم أكثر من 60% من سكان المحافظة.

والتقى المحافظ، عددا من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، واستمع إلى شكواهم، ووجه بالعمل على حلها، مطالبًا بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، والتى يجرى تقديمها للمرضى، وانتقاء الكوادر الطبية المناسبة فى مواقعها، ورفع كفاءة الفريق الطبى من خلال التدريب والتعليم الطبى المستمر، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التى تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمود الصاوي، أن أعمال التطوير تتم على 3 مراحل وتشمل كافة أقسام المستشفى، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتى تضمنت نصف الأدوار " 5 - 6-7 " وتضم غرف الإقامة للمرضي، والمرحلة الثانية، ضمت تطوير الاستقبال والعمليات والمعمل والأشعة، وسيتم تشغيلهم الأسبوع القادم، والمرحلة الثالثة، ستشمل تكملة الأدوار "5-6-7" ووحدتين للعناية المركزة وعناية قلب، واستكمال الدور الأرضى والمطبخ والبدروم، والمغاسل، وثلاجة حفظ الموتى.

 

تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة (2)
تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة
 
تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة (3)
تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة 

 

تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة (4)
تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة 

 

تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة (5)
تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة 

 

تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة (6)
تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة

 

تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة (7)
تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة 

 

تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة (8)
تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة

 

تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة (9)
تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة

 

تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة (1)
تطوير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة 

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